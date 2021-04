Nachdem am Wochenende bereits mehrere Trupps von Eltern an der Clean-up-Aktion der Gemeinde (früher „Kreis-Putzete“) mitgewirkt und den Wald nach wildem Müll durchkämmt hatten, unternahmen die Erzieherinnen vom Waldkindergarten mit den Kindern ebenfalls eine Sammelaktion. Der Bericht dazu erreicht unsere Zeitung per E-Mail. Die Kinder seien am Montag kaum mehr zu halten gewesen, auch sie wollten mithelfen und den Wald sauber machen. Voller Tatendrang starteten sie nach dem Morgenkreis damit,