Berglener Schule bekommt Glasfaseranschluss für schnelles Internet

Die Nachbarschaftsschule in Oppelsbohm bekommt Glasfaseranschluss – und damit endlich schnelles Internet. Bauen wird ihn die Telekom.

Um einen zeitgemäßen Schulbetrieb sicherzustellen, außer der Geräteausstattung, brauche es auch eine entsprechende Internetverbindung, dies sei während der Corona-Pandemie noch deutlicher geworden, hieß es dazu vonseiten der Verwaltung in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Das sieht nicht nur die Gemeinde Berglen so, sondern auch der Bund und das Land, die deshalb die Herstellung dieser Anschlüsse an den Schulen fördern. Erster übernimmt 50 Prozent der Kosten, zweites 40 Prozent, die verbleibenden zehn Prozent müssen die Kommunen tragen.

Die entsprechenden Förderanträge stellt für die Schulen im Rems-Murr-Kreis dessen Zweckverband Breitbandausbau. Er hat für die Kommunen dort die Arbeiten ausgeschrieben. An dem zweistufigen Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb hatten sich mehrere Anbieter beteiligt, die aufgefordert wurden, ein Angebot abzugeben. Nach den Gesprächen mit denen, von denen eines kam, konnten die Bieter ihre Angebote noch mal überarbeiten, verbessern, ehe sie sie verbindlich abgaben.

Letztlich blieb nur ein Anbieter: die Telekom

Tja, und in Berglen blieb schließlich genau eines, das von der Telekom. Die hat dabei „ausgerechnet“, dass zwischen ihren voraussichtlichen Aufwendungen und Einnahmen dort es eine „Wirtschaftlichkeitslücke“ von knapp 90 000 Euro geben wird. Das bedeutet, diese müssen Bund, Land und Kommunen zu den genannten Anteilen decken. Noch zu ergänzen ist, dass der Glasfaseranschluss nicht bei jeder Schule gefördert wird, infrage kommen nur die, die bislang „unterversorgt“ sind. Gerechnet wird mit einem Bedarf von 30 Mb pro Klasse, plus die gleiche Datenmenge für die Verwaltung. Wenn der „Ist“-Zustand unter dem liegt, was da zusammen kommt, gibt es die Zuschüsse. Die Förderung ist nach oben gedeckelt, es gibt also nicht mehr Geld, wenn es teurer wird. Wird es günstiger, gibt es entsprechend weniger Zuschüsse.

Was bedeutet das Ganze aber jetzt konkret für die Schule? Nachfrage beim Schulleiter Jörg Ziegler. Er spricht von einem mühseligen und steinigen Weg, um ein vernünftiges Datennetz, sprich eine stabile Anbindung, zu bekommen. Die sei eigentlich schon so lange problematisch, wie er in Berglen sei, also seit 18 Jahren. Intern seien die Vernetzungen sehr gut. Aber nach außen, beim Datentransfer, gebe es immer noch einen „Flaschenhals“. Deshalb stehe hinter der Anschaffung von Tablets für den Unterricht ja nach wie vor ein Fragezeichen, weil mit dem mickrigen Datenfluss immer die Gefahr bestehe, dass die plötzlich „stehenbleiben“.

Was umso bedauerlicher sei, weil sie an der Schule seit etwa einem Jahr einen neuen Computerraum haben mit entsprechenden Arbeitsplätzen für eine ganze Klasse (28). „Aber wenn da zehn Kinder gleichzeitig ins Internet gehen, setzen zwei bis drei Rechner aus“, berichtete Ziegler. Was passiert dann? „Die Bildsequenzen ruckeln, sind verzerrt, das macht so einfach keinen Spaß.“ Die zu geringe Kapazität werde auch immer mehr zu einem Problem, weil es immer mehr cloudbasierte Anwendungen bei den Apps und so weiter gebe, bei denen die Daten vor Ort „reingezogen werden müssen“. Da mache die sich verjüngende Datenleitung mit ihrer veralteten Kupferleitungstechnik auf dem letzten Abschnitt zur Schule, sobald es aus dem Gebäude rausgehe, einen Strich durch die Rechnung.

Die Schule selbst sei bestens, ja hochgerüstet mittlerweile, unter anderem mit einem neuen, leistungsfähigen Server, so Ziegler, vor allem dank des Digitalpakts. Die Gemeinde habe in diesem Bereich viel in die Schule investiert. Er beschreibt das leidige Handicap bildlich so: „Das ist, wie wenn man einen Porsche in der Garage hat, und draußen nur einen Feldweg.“ Daraus endlich eine vernünftige Straße zu machen, da seien schon die Vorgänger von Bürgermeister Holger Niederberger drangewesen. „Als ich kam, haben wir hier noch mit einem Modem mit zwei mal 64 Kb gearbeitet.“ Schon der nächste Schritt, der Fortschritt zur DSL-Leitung sei eine regelrechte „Geburt“ gewesen.

Aus Zieglers Sicht, wohl nicht nur aus seiner, sei der „ländliche Raum“ hier über viele Jahre vernachlässigt, stiefmütterlich behandelt, worden. „Aber wir sind ja hier nicht in der Rhön oder in der Eifel, sondern im Großraum Stuttgart.“ Für ihn ist auch klar, dass Schulen für die Anbieter nicht besonders lukrativ sind, „weil die ja nicht Magenta TV buchen, sondern einfach nur mehr Datentransfer brauchen.“

Bei aller Freude, dass sich was zum Positiven ändern wird, der Rektor befürchtet, dass es mit der „Datenautobahn“ für die Berglener Schule noch bis 2024 dauern könnte. Nachfrage dazu bei Murer: Zwar kein unmittelbarer Widerspruch von ihm, die Gespräche mit der Telekom stünden ja erst bevor. Aber Anlass zum Optimismus, dass es doch nicht so lange dauern wird, sieht er darin, dass die Telekom ja derzeit ohnehin in Berglen Glasfaseranschlüsse verlegt. Das Ziel sei auf jeden Fall, dass es noch in diesem Jahr was werde, betont Murer.