Berglener vor dem Amtsgericht: Abzocke beim Autokauf?

Hat ein 21-jähriger Berglener beim Autokauf den Verkäufer um einen Teil der vereinbarten Summe betrogen? Darum ging es bei der Verhandlung am Amtsgericht. Auf den ersten Blick, berichtete der junge Mann, habe sich das Angebot im Internet sehr verlockend gelesen: ein 325er BMW mit Topausstattung, 120 000 Kilometer Fahrleistung, für 3200 Euro.

Nachdem man mehrmals hin und her telefoniert hatte, sei es ihm sogar gelungen, den Preis auf 3000 Euro zu drücken. Um den Handel festzumachen, habe er über Paypal sofort 300 Euro angezahlt, mit der Käuferschutzoption, sich das Geld gegebenenfalls wieder zurückzuholen.

In einer stürmischen Regennacht machten sich damals der Käufer und sein Bruder als Begleiter auf den Weg, um das Schnäppchen abzuholen. Am Ziel angekommen, hätten sie aber festgestellt, dass der Wagen in mehreren Punkten nicht der Beschreibung des Verkäufers entsprochen habe.

Viel mehr Kilometer auf dem Tacho, als in der Anzeige stand

So sei nicht der Verkäufer der Eigentümer gewesen, sondern dessen Ehefrau. Ein Blick in die Fahrzeugpapiere habe ergeben, dass der Wagen 35 PS weniger hat, als in der Anzeige angegeben.

Zum „Ausgleich dafür“ habe er 154 000 Kilometer mehr auf dem Tacho gehabt als die 120 000 in der Beschreibung angegebenen. Die versprochene Klimaanlage habe ebenso gefehlt.

Auch sonst habe der Zustand des Autos bei weitem nicht der Beschreibung und seinen Erwartungen entsprochen, wie sich später herausgestellt habe. Aber wegen des Regens und da es Nacht gewesen sei, habe er bei der Übergabe nicht allzu genau hingeschaut. Nachdem das Auto bei ihm lange Zeit herumgestanden sei, sei er es schließlich für 1500 Euro wieder losgeworden.

Hat der Angeklagte eine Quittung erhalten?

Die Anzeige sei also bei weitem besser gewesen als das Auto selbst, fasste der Richter das alles fragend zusammen. Ja, seine Enttäuschung sei riesengroß gewesen, so der Angeklagte weiter. Aber nachdem man schon hingefahren war, habe er sich gesagt, dann kaufe ich das Auto halt auch und nehme es mit.

Es sei ihm noch gelungen, den Kaufpreis noch weiter, auf 2700 Euro, herunterzuhandeln. Die Summe habe er bar dabeigehabt und auf Verlangen des Verkäufers auch auf den Tisch gelegt. Die bereits über Paypal vorab eingezahlten 300 Euro habe er sich selbstverständlich zurückgeholt.

Auf die Frage des Richters, ob er sich denn eine Quittung für die 2700 Euro habe geben lassen, musste der Angeklagte passen. Er habe sich gedacht, dies sei nicht nötig, er habe ja das Auto bekommen. Das sei wohl nicht so klug gewesen, kommentierte der Richter. „Dass du nichts Schriftliches vorweisen kannst, da hast du einen Fehler gemacht!“ Wie wolle er nun beweisen, dass er die Wahrheit sage? „Ich war nicht dabei“, so der Richter, „wem soll ich nun glauben und wer lügt?“

Der Verkäufer seinerseits hatte nach dem Abschluss des Geschäfts behauptet, lediglich 2200 Euro bekommen zu haben, und verlangte die als Vorauszahlung geleisteten 300 Euro zurück, zunächst übers Telefon, und als der Käufer die Nummer des hartnäckigen Mahners sperren ließ, flatterte schließlich die Strafanzeige dem Käufer ins Haus. „Das war für mich ein schlechtes Geschäft“, räumte der Angeklagte ein.

Vorbildlicher Werdegang

Nachdem die Vertreterin der Jugendgerichtshilfe berichtete, dass der junge Mann als Heranwachsender bisher noch nie auffällig geworden sei und einen geradezu vorbildlichen Werdegang vom Kindergarten über Grund-, Hauptschule und Lehre bis zum Gesellenbrief und zur Festanstellung vorweisen könne, schlug der Vertreter der Staatsanwaltschaft schließlich die Einstellung des Verfahrens bei Kostenübernahme durch die Staatskasse vor. „Durch das Geschäft selbst ist er schon genug bestraft“, so seine Einschätzung.

Dass die Verkaufsanzeige so sehr von der Wahrheit abwich und es im Zusammenhang mit dem Geschäft so manche „komische Dinge“ gegeben habe, werfe zumindest ein schlechtes Licht auf den Verkäufer, erklärte der Richter die Einstellung des Verfahrens. „Es spricht dafür, dass er einen Dummen gesucht und wohl auch gefunden hat.“ Da man durch seine Fehler aber fürs Leben lerne, empfahl er dem jungen Mann aus den Berglen, in Zukunft seine Geschäfte anders aufzuziehen.