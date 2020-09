Läden schließen, wenn es nicht läuft. Der Regionalladen in Oppelsbohm macht Ende September dicht. Wer mit Michael Klenk darüber spricht und also Gejammer über ausbleibende Kunden, fehlenden Umsatz von ihm erwartet, der erlebt eine Überraschung. Eigentlich sei es ja so, wie es nun kommt, von Anfang an geplant gewesen. „Wir wollten schon immer vom Café in Ödernhardt und von dem Verkauf dort leben“, so der 31-Jährige, „und wir sehen jetzt die Möglichkeit dazu.“ Nein, mit Corona, wegen der