Corona wirkt sich auch auf die Bürgermeisterwahl am 21. Juni aus. Es wird keine öffentliche Bewerbervorstellung der Gemeinde geben. Die Gemeinde hofft, dass möglichst viele Bürger von der Möglichkeit, ihre Stimme per Briefwahl abzugeben, Gebrauch machen. Es wird nur zwei Wahllokale geben, in der Steinacher Halle und in der Sporthalle bei der Nachbarschaftschule in Oppelsbohm.

Neu – und wohl ebenfalls einmalig – ist, dass die 5220 Wahlberechtigten die Briefwahlunterlagen unaufgefordert