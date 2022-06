Der ehemalige Bürgermeister Gerhard Schnabel zu 50 Jahre Gemeinde Berglen

50 Jahre Gemeinde Berglen, wer wäre dazu ein besserer Gesprächspartner, hätte mehr Über- und Durchblick als Gerhard Schnabel? Er war Bürgermeister dort schon vor dem Zusammenschluss der bis dahin neun selbstständigen Gemeinden (hier nicht der Größe nach, sondern in alphabetischer Reihenfolge, wie es bis heute auch im Amtsblatt oben auf der ersten Seite steht: Bretzenacker, Hößlinswart, Ödernhardt, Öschelbronn, Oppelsbohm, Reichenbach, Rettersburg, Steinach und Vorderweißbuch).

Wobei die 1972 entstandene Gesamtgemeinde Berglen aber noch mehr Teilorte hat: Birkenweißbuch, Streich, Stöckenhof, Spechtshof, Lehnenberg, Erlenhof und Kottweil, wobei einige von ihnen formal nach wie vor als „Weiler“ gelten, obwohl sie über diese Bezeichnung längst „hinausgewachsen“ sind, dazu kommen die - in der Tat - Weiler: Oberweiler oberhalb von Bretzenacker, der Drexel-, der Kiesel- und der Linsenhof bei Rettersburg und als ,,Wohnplatz“ die Volkhardsmühle zwischen Oppelsbohm und Erlenhof.

Schnabel war seit 1964 Bürgermeister von Oppelsbohm und Vorderweißbuch, der erste, wie Werner Hofmann in seinem Riesenwerk (mit dem Titel fantastisch untertreibend) „Berglen – Geschichte der Gemeinde und Landschaft“ schreibt, der erste gewählte „Fachbürgermeister“, im Gegensatz zu den vorherigen „Baureschultes“, so der Heimatforscher und langjährige Schulrektor etwas uncharmant, aber in der Sache wohl nicht falschliegend. Gekommen war er von Grunbach, war dort Oberinspektor, also wie Hofmann anerkannte, ein „Verwaltungsfachmann“. Schnabel hat bis heute nicht vergessen, dass sein Chef dort ein gebürtiger Vorderweißbucher war.

Zwei Monate nach der „Geburt“ der neuen Gesamtgemeinde zog Familie Schnabel ins schmucke Haus am Oppelsbohmer Ortsrand mit viel Grün drum herum, wo er und seine Frau nach wie vor leben. Es sei eine „bewegte Zeit“ gewesen, erinnert er sich, die damaligen Auseinandersetzungen, die bei der Aufgabe von kommunaler Selbstständigkeit unausweichlich sind, in seiner unverändert liebenswürdigen Art, gewohnt diplomatisch umschreibend. Auch der Hausbau habe aber ja für die Zuversicht gesprochen, dass es klappen werde. Die Entscheidung, zusammenzugehen, sich zusammenzuschließen, sei „das einzig Richtige“ gewesen: „Das habe ich auch schon damals gesagt.“ Er sagt es heute noch, zuletzt jüngst beim Festakt zum Jubiläum. In dem Satz heute liegen 50 Jahre Erfahrung, und er wiegt daher umso schwerer.

Ein Drittel der Orte war nach Schorndorf orientiert, zwei Drittel nach Winnenden

Warum es gut und richtig war, die Kräfte zu bündeln, habe sich schon aus dem Blick auf die damaligen Einwohnerzahlen der Flecken zwischen 200 und 800 ergeben. Es stand als Alternative die Eingemeindung nach Schorndorf und Winnenden im Raum. Auch die hatte Befürworter. Ein Drittel der Orte sei zur Daimlerstadt hin orientiert gewesen, zwei Drittel nach Winnenden. Im Vertrag sei ein Passus gestanden, dass wenn es doch wieder auseinandergehen sollte, die einen später doch noch dorthin könnten, die anderen nach Schorndorf dürften.

Er selbst sei da aber nie im Zwiespalt gewesen. Für ihn sei es stets eindeutig besser gewesen, sich zusammenzutun und „uns selbst zu regieren, als bei einer dieser Städte das fünfte oder sechste Rad am Wagen zu sein“. Hinzu sei gekommen, dass auch bei der „Auflösung“-Option die kleineren Gemeinden hätten „aufgehen“ müssen, also ihre Selbstständigkeit eh nicht mehr wiedererlangt hätten. Die „Zielplanung von oben her“ sei die Schaffung einer Landgemeinde zwischen Winnenden, Schorndorf und Rudersberg. Dafür sei man damals auch im Stuttgarter Innenministerium gewesen, wo ein gewisser Erwin Teufel Staatssekretär war, der es später bekanntlich bis zum Ministerpräsidenten brachte. „Wegstrebenden“ Orten wie Streich wurde klargemacht, dass dies keinen Erfolg haben werde. Dahinter sei der Wille gestanden, ländlichen Raum zu erhalten. Auch das sei aus seiner Sicht „unbedingt richtig“ gewesen, so Schnabel, der auch darauf verweist, dass es damals keinen „dominierenden“ Ort gegeben habe, selbst Oppelsbohm sei das nicht gewesen.

Es gab vorher schon einen Schul- und einen Abwasserverband

So wie es kam, habe es zusammengepasst, im Grunde sei es ein weiterer Schritt gewesen, schließlich habe man schon vorher zusammengearbeitet, so Schnabel weiter, auf den gemeinsamen Schulverband, den gemeinsamen Abwasserverband und die zum Jahresanfang 1970 gebildete Verwaltungsgemeinschaft verweisend, wobei Öschelbronn erst etwas später dazukam und Steinach sowie Hößlinswart vorerst eigene Wege gingen. Steinach stieß ein Jahr später dazu. Weißbuch und Streich waren aufgrund ihrer Lage traditionell nach Schorndorf orientiert (von da dorthin telefonieren ging zum Ortstarif). Sie sorgten sich, dass die neu entstandene Gemeinde Berglen eines Tages von Winnenden „vereinnahmt“ werden könnte, „wohin man nun schon gar nicht gehören wollte“, wie Hofmann sarkastisch anmerkt, deshalb wurden ihnen in der Vereinbarung zugesichert, dass, falls die Gemeinde je ihre Selbstständigkeit verlieren würde, diese drei Ortsteile frei über ihre künftige Zugehörigkeit entscheiden könnten. Ein „letztes Aufbäumen“, so Hofmann, gegen die Eingemeindung nach Berglen war eine erfolglose Unterschriftenaktion für den Anschluss an Schorndorf im Herbst 1972.

Am schwersten tat sich Hößlinswart

„Noch schwerer als sonst“ habe man sich in Hößlinswart getan, auch dort habe man, obwohl bereits den beiden Zweckverbänden in Berglen angehörend, mit einer Annäherung an Schorndorf als der „vermeintlich reicheren Braut“ geliebäugelt, so Hofmann wieder mit unüberhörbarer Ironie. Auch eine Bürgerbefragung und zwei Bürgeranhörungen in der Folge mit deutlichen Ergebnissen gingen in diese Richtung aus. Für die Landesregierung war es allerdings längst beschlossene Sache, dass auch Hößlinswart zu Berglen gehören sollte. Und so kam es denn auch, mit Verspätung, zum Jahresbeginn 1975. Wer weiß, vielleicht wird man in zweieinhalb Jahre also noch mal feiern, wie Schnabels Nachnachnachfolger Holger Niederberger beim 50-Jahre-Festakt andeutete, vielleicht war’s ja nicht nur ein Scherz und haben sogar die Hößlinswarter selbst mit dem Ausgang seinerzeit inzwischen ihren Frieden gemacht?

Schnabel wendet die Entscheidung von damals in eine Frage, umgeht damit ein Wort, das erst viel später in Mode kam („alternativlos“): „Was hätte man denn anderes machen können? Die Alternative wäre Aufteilung gewesen.“ Der Verwaltungssitz, auch so wurde es festgelegt, war „vorläufig“ Oppelsbohm, ist es bis heute, wieder ein Beleg, wie dauerhaft Provisorien sein können. Er erzählt schmunzelnd, aus was die Verwaltung bis dahin bestanden hatte: Das waren er als Schultes, eine Schreibkraft und ein Lehrling. Die sogenannte unechte Teilortswahl, die Absicherung, dass jeder Teilort mindestens einen Vertreter im Gemeinderat hat, die größeren mehrere, die erst viele Jahre später abgeschafft wurde, sei zunächst sinnvoll gewesen, ihr damaliger Zweck spiele heute keine Rolle mehr, angesichts des erfolgten Zusammenwachsens.

Der Wohnungsbau war damals schon ein großes Thema. Schnabel erinnert an sein erstes Baugebiet in Oppelsbohm, von da, wo die katholische Kirche war, bis runter zur Schule, Südhang, Stichstraßen, kein Durchgangsverkehr, Preis zehn Mark der Quadratmeter beim Aufkauf durch die Gemeinde, 20 bis 23 Mark beim Verkauf. Heute wären es ein paar 100 Euro. „Es ist also schon die Frage, wer sich das noch leisten kann.“

Berglen sollte Naherholungsgebiet für die Stuttgarter bleiben

Die Ausweisungen seien auch damals schon mühsam gewesen: „Es ging ja nur, was im Flächennutzungsplan drin war und Berglen war nur Eigenentwicklung zugestanden.“ Eigentlich „sollten wir Naherholungsgebiet für die Stuttgarter sein“. Das habe er kritisiert, den „Oberen“ deutlich gesagt, das gehe so nicht, „d Leud hier müssed ja irgendwo na und es kommed doch auch welche wieder hierher zurück“. Er selbst ist geblieben, sowieso, mittlerweile 86. Ihm und seiner Frau gehe es so weit gut, und er hat ja seinen Garten, den Wintergarten, seine Kakteen, ist also nach wie vor „gut beschäftigt“.