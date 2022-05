Der Film zum 50-Jahre-Fest der Gemeinde Berglen

„Die meisten der Leute dort haben ja geglaubt, das gibt es in Wirklichkeit gar nicht“, erzählt R(h)einhold Reichle (das „h“ im Vornamen fällt unter „künstlerische Freiheit“, es gefällt ihm einfach besser so) schmunzelnd. Es ist in der Tat „sauglatt“, was Wochenmarktbesuchern in Sillenbuch zu den beiden Namen „Berglen“ und „Oppelsbohm“ damals einfiel, als sie von Reichle dazu befragt wurden. Hobbyfilmer Reichle, von Rommelshausen gekommen, ist nach seinem Berglen-„Gastspiel“ nach Stuttgart gezogen, lebt dort mittlerweile seit 30 Jahren, kehrt aber immer wieder zu seiner „alten Liebe“ zurück, ähm, wobei damit natürlich nicht seine Lebensgefährtin gemeint ist, die heißt bei ihm schließlich „mei Schätzle“. Die Liebe habe ihn also zurückgebracht – und sie tut es nach wie vor immer wieder.

An sich wäre das Privatsache und ginge niemanden etwas an außer die beiden. Aber diese Konstellation bedeutet, dass Reichle eben über all die Jahre immer wieder seine Kamera mitbringt und, wie man sagt „Land und Leute“ filmt, damit eine wahre Fundgrube zur Berglen-Heimatgeschichte geschaffen hat. Seinen Berglen-Film aktualisiert er dabei immer wieder, trennt sich auch von Passagen, fügt neue dazu. Die (bislang) letzte Fassung, auch mit noch nicht veröffentlichtem Material, wird am kommenden Festwochenende zum 50-jährigen Bestehen der Gemeinde gezeigt.

Genau in dieser Zeit des Zusammenschlusses war Reichle in Berglen und sind die damaligen Aufnahmen daher von besonderem Reiz für das Jubiläum. Wobei sein Thema nicht dieser kommunalpolitische Prozess ist, sondern eher der beginnende Wandel der Berglen-Landschaft und -Orte weg von der Dorfstruktur. Unpolitisch war er aber keineswegs, sondern mischte sich durchaus ein, als „Reig’schmeckter“mit idealisierendem, ja auch naivem Blick, wie er heute, ein halbes Jahrhundert später, wieder schmunzelnd einräumt. „Ich war halt damals jung, noch voller Elan.“ Natürlich würde er es heute, mit all der Erfahrung, im Alter, nicht mehr so machen. „Da liefen noch Hühner über die Straße, ich hab’ halt drum gekämpft, dass diese Idylle wenigstens noch etwas erhalten bleibt, bin da halt neidabbd.“

Zur „Geschichte“ mit der Post-Jule, seinem Engagement, um nicht zu sagen seiner Agitation für den Erhalt von deren Haus in der Oppelsbohmer Ortsmitte, genauer gesagt Ortsenge, wie die Aufnahmen zeigen, wo sich Autos und Lieferwagen mühsam aneinander vorbeigequetscht haben, steht er zwar, aber er will sie nicht mehr aufwärmen. Heute kann er einräumen, dass das damals durchaus richtig war mit der Straßenverbreiterung, der das Haus (und nicht nur dieses) weichen musste. Ihm geht es in seinem Film mittlerweile vielmehr um diese einmalige Frau, „die hat jeder gekannt und die hat jeden gekannt hier“. Julie Bauer hatte das erste Telefon im Ort und ihren Laden zierte das Schild „Kaiserliches Postamt“.

Interview mit dem damaligem Schultes Gerhard Schnabel

Neu im Film, also neu gezeigt von Reichle, wird eine Passage mit Altbürgermeister Gerhard Schnabel, der vor dem Zusammenschluss bereits im Amt war, als Doppelschultes von Oppelsbohm und Vorderweißbuch, und auch danach, immer wiedergewählt, im Amt blieb, bis 1996. Schnabel erzählt in der Sequenz, von Reichle 1975 interviewt, wie das drei Jahre zuvor gewesen war mit der schwierigen Namensfindung für die neu entstehende Gesamtgemeinde. Die sollte auf jeden Fall nicht wie eine der neun bestehenden, bis dahin selbstständigen Gemeinden heißen, „Oppelsbohm“, was ja vor allem infrage kam, war damit ausgeschlossen. Ähnlich also wie in Weinstadt und Kernen, anders als in Leutenbach, wo die neue Gesamtgemeinde nach einem der drei bestehenden Teilorte benannt wurde, wo keiner wie in Berglen herausragte, sich damit von vornherein aufdrängte und wo diese Doppelfunktion des Namens immer wieder bei Auswärtigen für Verwirrung sorgt. Schnabel kramte zudem fürs Interview alte Akten und statistische Erfassungen, etwa zu den früheren Einwohnerzahlen, heraus.

In einer weiteren Episode geht es um die Waldhornbrennerei der Familie Klotz, das Lokal, dessen Pächter damals, aber leider aus Sicht von Reichle nicht lange genug, eine Familie war, die elsässisches Flair (konkret die Küche von dort) in den Ort brachte und damit zu dessen Aufblühen beitrug. Reichle, der um 1970 mit dem Filmen begann, der in Rommelhausen (dann ja Teil der neuen Gesamtgemeinde Kernen) den Strukturwandel erlebt hatte, war vom noch erhaltenen „kleinbäuerlichen Charme“ der Orte in den Berglen (die Landschaft ergab also letztlich den Namen der Gemeinde) fasziniert und wollte den erhalten, nicht nur auf Film.

Er kam dabei, wie man sagt, über Kreuz, selbst mit dem notorisch verbindlichen Schnabel, allerdings erst einige Jahre nach dem Interview. „Damals war die Sache aber ja schon längst beschlossen und entschieden“, so Reichle über sich selbst den Kopf schüttelnd, aber er habe das seinerzeit, „noch etwas unbedarft“, nicht so recht verstanden: „Da hatte ich es mir mit dem Rathaus natürlich erst mal versaut.“

Aktuelles Thema: Flüchtlinge und Integration in Berglen

Neu aufgenommen in den Film sind auch, heute muss man sagen historische Aufnahmen aus einer Schmiede und einer Wagnerei. Aktuell ist ein Interview mit der langjährigen Gemeinderätin Christa Jooß, stellvertretend für das Integrationsteam der Gemeinde, das sich um die Flüchtlinge kümmert, die nach Berglen kommen. Die Passage schließt unmittelbar an „Altes“ an, ein harter, aber bewusster Schnitt, dieser nahtlose Übergang vom Gestern ins Heute von Reichle. „Sie erzählt, wie Berglen ihre Heimat geworden ist und dass es für die Flüchtlinge nun ebenfalls ihre Heimat wird.“ Reichle wäre kein Dokumentarfilmer, wenn er nicht, natürlich mit Hilfe, Vermittlung von Christa Jooß, dazu eben auch „Berglener“ Flüchtlinge porträtiert hätte, stellvertretend, sozusagen idealtypisch, eine syrische Familie, bei der der Ehemann und Vater in einem einheimischen Betrieb eine Ausbildung gemacht hat und arbeitet. „Mir ist es wichtig, dass auch Menschen vorkommen, die hier leben, aber noch Fremde sind. Ich war ja damals, wenn man so will, auch einer“, betont Reichle. Wie aus der ehemaligen Gaststätte Krone in Steinach eine Flüchtlingsunterkunft wurde, wird gezeigt. Christa Jooß berichtet vom Heimweh und der regelmäßigen oder dauerhaften Rückkehr von Berglenern, die ihre Heimat fürs Studium oder den Job verlassen haben.

Der neue Bürgermeister als Abc-Schütze mit der Schultüte

Alle neun Gemeinden, die damals „fusionierten“ (äh, ja doch, das störrische Hößlinswart stieß erst 1975 dazu), kommen vor, sogar noch eine weitere, zehnte, die damals wohl einen „Fehler“ gemacht hat, so sagen es zumindest „Kenner“ in Berglen aus heutiger Sicht. Der Name des Fleckens ist natürlich bekannt, aber es muss ja nicht alles, bevor der Film gezeigt wird, verraten werden. Der neue Netto-Markt, das Neubaugebiet in Rettersburg „tauchen auf“, der neue „Dorfplatz“ gegenüber dem Rathaus („nicht so das Gelbe vom Ei“, meint Reichle, vor allem, wenn der Brunnen dort nicht laufe, weil die Pumpe nur arbeite, wenn sie Lust dazu habe), der Neubau nebenan, wo er auffällig oft „verkehrt“, der neue Bürgermeister Holger Niederberger, aber ebenfalls auch „historisch“, nämlich als Abc-Schütze mit Schultüte, die anderen Nachfolger von Schnabel, Wolfgang Schille und Maximilian Friedrich.

„In den Berglen“-Suite untermalt vom SDR-Orchester

Paul Haegele darf in dieser „Ahnenreihe“ nicht fehlen, legendärer Vorgänger von Schnabel, aber noch bekannter geworden, über Berglen hinaus, als Komponist, sein „Wiener Lied“ am Klavier spielend und „In den Berglen“, eine Suite für Orchester, in dem Fall das des SDR, das Reichle mit dessen Genehmigung „reingeschnitten“ hat, eine Aufnahme von 1975, die der Filmer selbst als „die Sensation“ seiner Dokumentation bezeichnet. Akustisch allerdings keine Offenbarung, man hört nämlich seine Aufnahmekamera mitrattern.

Reichle hat dazu auch eine herrliche Anekdote: Haegeles Tochter Leonore erzählte, dass, wenn Auswärtige kamen und fragten, wo denn der Bürgermeister (oder bekannte Musiker) Haegele wohne, sie regelmäßig die unschlagbare Antwort bekamen „Dort, wo’s Klavier spielt“.

Vier Vorführungen

Der rund einstündige Film wird am Festwochenende viermal gezeigt, am Samstag und Sonntag jeweils um 14 und um 16 Uhr, allerdings nicht im Festzelt, weil es dort mit der erforderlichen Verdunkelung schwierig wäre, sondern im gegenüberliegenden SSV-Tennisheim. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. Reichle verkauft DVDs mit dem Film. Die letzte „große“ Vorführung war 2007, in der brechend vollen Steinacher Halle, wie sich Reichle erinnert.