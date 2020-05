Eine Mutter macht Fotos. Ihre beiden Buben staunen. Im Lauf der nächsten Stunden kommt noch mancher Nachbar dazu, um sich die spektakuläre Aktion anzuschauen. Die Fußgängerbrücke über den Buchenbach hinter Rathaus und Mauritiuskirche wird ersetzt, wie auch die beiden anderen Bauwerke in Oppelsbohm, am alten Sportplatz und an der Verbindung zur Silcherstraße. Das Besondere: Die neuen Brücken kommen quasi an einem Stück und werden so auch installiert. Die Überbauten sind komplett, nur