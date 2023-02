Drogen aus dem Darknet nach Berglen bestellt: 29-Jähriger vor dem Amtsgericht

Die Polizei hat bei einem Mann aus Berglen Amphetamine, LSD, Marihuana und 12.000 Euro in bar gefunden. Vor dem Amtsgericht Waiblingen musste sich der 29-Jährige nun verantworten. Und es entwickelte sich ein Lehrstück, wie Justiz, Polizei und Beschuldigter bei der Wahrheitsfindung zusammenarbeiten können.

Ein Riesencoup für die Ermittlungsbehörden?

Im ersten Moment hatte es den Anschein erweckt, als sei den Ermittlungsbehörden ein Riesencoup gelungen und sie hätten in den Berglen einen Amphetamin-Dealer großen Stils hochgenommen. Alle Alarmglocken schrillten, berichtete die mit dem Fall befasste Polizeioberkommissarin der Backnanger Rauschgiftermittlungsgruppe, als 2021 in Nordrhein-Westfalen tatsächlich ein Großhändler in Sachen unerlaubter Betäubungsmittel ins Netz gegangen war.

Unter den beschlagnahmten Postsendungen fand sich auch ein für Berglen bestimmtes Päckchen mit äußerst brisantem Inhalt: circa 300 Gramm Amphetamine und 22 Ecstasytabletten.

Bisher ist der Mann den Polizeibeamten nicht sonderlich aufgefallen

Bei dem Adressaten, so wurde schnell ermittelt, handelte es sich um einen damals völlig unbescholtenen, ledigen 29-jährigen Mann. Nach der Grund- und Realschule hat er zunächst den Beruf eines Elektronikers erlernt und anschließend auf der Abendschule die Meisterprüfung absolviert. Nach deren erfolgreichem Abschluss wechselte er von der Werkbank zum PC und ist seitdem als Technischer Planer tätig.

Der Drogenkonsum des Mannes nahm immer mehr zu

Mit Drogen sei er erst relativ spät in Kontakt gekommen, räumte er freimütig ein. So mit 18, 20 Jahren, nach der Lehre, habe er zum ersten Mal Ecstasy genommen, zunächst nur an den Wochenenden, um in den Clubs durchfeiern zu können.

Auf der doch sehr anstrengenden Meisterschule habe er dann entdeckt, dass sich Amphetamine auch im Alltag und auf der Arbeit leistungssteigernd einsetzen ließen. So sei der Konsum auch sprunghaft angestiegen, auf beachtliche ein bis zwei Gramm am Tag.

Einmal hat der Angeklagte eine Bestellung sogar reklamiert

Als dann im Zuge der Coronapandemie auch das Nachtleben zusammenbrach, habe er sich gezwungenermaßen nach einer neuen Bezugsquelle umschauen müssen. Die tat sich ihm auf, als er im „Darknet“ recherchierte. Schnell wurde er sich auch der Vorteile bewusst, die sich ihm als Großabnehmer auftaten.

Im Club oder an der Stuttgarter Straße zahlte er für ein Gramm 10 Euro, hier bekam er 300 Gramm für 330 Euro. Er richtete sich ein Bitcoin-Konto ein, über das er die zweimal bestellten jeweils 300 Gramm bezahlte. Als die zweite Lieferung dann auf dem Postweg vom Zoll abgefangen wurde, konnte er sogar reklamieren und Ersatz ordern.

Ein ganzes Sammelsurium voller Drogen

Im Herbst 2021 schlug dann die Backnanger Rauschgiftermittlungsgruppe zu: Bei der Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigten fanden sich insgesamt 7700 Konsumeinheiten Amphetamine, dazu LSD, Marihuana - alles für den Eigenkonsum gebunkert. Vorläufig beschlagnahmt wurden mehr als 12 000 Euro Bargeld, Münzen und diverse für den Drogenkonsum notwendige Utensilien.

In einer Wohnung, die der Verdächtige erworben hatte und für sich gerade renovierte, fanden sich weitere 30 Gramm Amphetamin. Drogen, das dazugehörige Werkzeug, Bargeld, Münzen, insgesamt sechs Laptops, 40 Datenträger und mehrere Mobiltelefone wurden beschlagnahmt, der Verdächtige kam zunächst einmal in Untersuchungshaft.

In Stammheim hat der Mann erst einmal geschlafen

In Stammheim, berichtete der Angeklagte, habe er fast die ganze Zeit durchgeschlafen. Und seitdem ist er drogenfrei.

Womöglich als Glücksfall für ihn erwies es sich, dass er bei der Haftprüfung am 2. Dezember einem Richter des Waiblinger Amtsgerichts gegenüberstand, der schnell erkannte, mit was für einem Kandidaten er es zu tun hatte. Der Haftbefehl wurde außer Kraft gesetzt und es entwickelte sich, so Rechtsanwalt Philipp Wendel, der Verteidiger, „ein schönes Lehrstück“, wie Justiz, Polizei und Beschuldigter bei der Wahrheitsfindung zusammenarbeiten können. Sein Mandant arbeitete uneingeschränkt mit den Behörden zusammen: Er ermöglichte den Zugang zum Bitcoin-Konto, den Laptops, Handys und den diversen Datenträgern. Er erklärte sogar, wie man im Darknet mit Bitcoins Drogen erwerben kann.

Schreckschusspistole des Vaters im Kofferraum

Unter all diesen Gesichtspunkten plädierte der Vertreter der Staatsanwaltschaft wegen zwei unabhängigen Straftaten des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht unerheblicher Menge auf eine Gesamtstrafe von einem Jahr und sechs Monaten. Dabei berücksichtigt ist auch ein Strafbefehl wegen des unerlaubten Führens einer Schusswaffe. Den hatte sich der Angeklagte eingefangen, als ihn im Zuge der Ermittlungen gegen ihn die Polizei nur wenige Meter vom Elternhaus entfernt zu einer Verkehrskontrolle herausgewunken hatte und in seinem Kofferraum die Schreckschusspistole des Vaters entdeckte, die er zum Reinigen und Ölen mitgenommen hatte.

Die Strafe könne gegen eine Geldauflage von 2000 Euro zur Bewährung ausgesetzt werden. Sein Mandant habe sein Lehrgeld bezahlt, betonte der Verteidiger und schloss sich dieser Forderung an.

Das Urteil ist bereits rechtskräftig

Die vom Gericht verhängte Strafe entsprach dann den beiden Plädoyers. Für die Bewährung wurde die Geldauflage allerdings auf 5000 Euro erhöht. „Das können Sie a. bezahlen, und b. soll es ein Denkzettel sein, der auch wehtut“, so Amtsgerichtsdirektor Kirbach. Zudem wurde der Haftbefehl vom Oktober 2021 aufgehoben. Der Angeklagte hat drei Gesprächstermine bei der Drogenberatung wahrzunehmen und die Kosten des Verfahrens sowie die eigenen Auslagen zu tragen.

Da sowohl der Angeklagte, wie auch sein Verteidiger und der Vertreter der Staatsanwaltschaft auf Rechtsmittel verzichteten, wurde das Urteil sofort rechtskräftig.