Ein Café für geflüchtete Ukrainer in Berglen

Wie unterstützt man Menschen, die aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet sind am sinnvollsten? Welche Sorgen und Nöte haben sie? Wie können wir möglichst unbürokratisch helfen? Diese Fragen haben sich die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung um Bürgermeister Holger Niederberger gestellt - und ein interkulturelles Flüchtlingscafé ins Leben gerufen.

Wie schwierig die Arbeit ist, erlebt der Redakteur bei Ankunft am Oppelsbohmer Jugendhaus selbst. Ein Mann begrüßt ihn, spricht offenbar Ukrainisch. „English? Deutsch?“, fragt der Redakteur. Der Mann schüttelt den Kopf.

Einzige Option: Verständigung mit Händen und Füßen. Also nimmt der Redakteur ihn mit in das Flüchtlingscafé am Schumannweg (immer dienstags ab 15 Uhr), dort kann ihm bestimmt jemand helfen.

Liliia Yezhova unterrichtet ukrainische Kinder in Winnenden

Zum Beispiel Liliia Yezhova. Sie ist gemeinsam mit ihrem Sohn Artur geflohen, hat in Berglen eine Bleibe gefunden. Die Frau spricht Deutsch, hat in der Ukraine Sprachschüler vom heimischen Computer aus gelehrt. „Jetzt unterrichte ich auch ukrainische Kinder an der Geschwister-Scholl-Realschule in Deutsch und Mathe“, erzählt sie.

Die ukrainischen Kinder seien gut angekommen, können auch schon ein wenig Deutsch sprechen. „Sie können von sich erzählen, über den Stundenplan reden oder zum Beispiel nach dem Weg zum Bahnhof fragen“, berichtet Yezhova. Die Kinder sprechen außerdem auch Englisch, manche besser als andere.

13 Schul- und drei Kita-Kinder unter den Geflüchteten

Im Integrationscafé in Berglen ist die Frau als Übersetzerin gefragt. Etwa wenn Bürgermeister Holger Niederberger sich bei den frisch Zugezogenen erkundigt, wie sie sich bisher in den Berglen eingelebt haben. „Mittlerweile leben 47 Personen aus der Ukraine in Berglen“, berichtet er. Darunter sind neun Neuankömmlinge von dieser Woche. „Diese neun Personen sind in einem Gebäude, das die Gemeinde angemietet hat, untergekommen. Die 38 restlichen Personen leben momentan bei Privatpersonen“, erzählt Niederberger. Feldbetten in einer Halle will der Bürgermeister für die Flüchtlinge nicht aufstellen, andere Lösungen finden.

Unter den Ukrainern sind 13 Schulkinder, die alle in Vorbereitungsklassen in Winnenden unterrichtet werden und drei Kita-Kinder. „Letztere werden momentan an drei Tagen in der Woche ehrenamtlich betreut. Zwei davon kommen nach den Sommerferien in die Schule, ein Junge hat dann einen Kita-Platz“, weiß der Bürgermeister, der erklärt, dass deren Eltern in dieser Zeit unter anderem Behördengänge erledigen können.

Manches können die Menschen, die in Berglen Schutz gefunden haben, allerdings auch jeden Dienstag auf unbürokratische Art und Weise im Oppelsbohmer Jugendhaus lösen. Der Bürgermeister ist dann vor Ort, ebenso Teile der Verwaltung. Sie geben Auskunft bei Fragen aller Art.

Für die Verwaltung hat dies den Vorteil, dass an den übrigen Tagen der Woche mehr Zeit für andere Dinge ist. „Außerdem haben wir im Rathaus ja nicht immer einen Dolmetscher parat. Bei unserem Angebot am Dienstagmittag allerdings schon“, sagt Niederberger. Ehrenamtliche unterstützen, backen Kuchen. Niederberger hat eine Kaffeemaschine beigesteuert, seit dieser Woche gibt es vor Ort auch einen Laptop und einen Drucker, damit Anträge direkt bearbeitet werden können.

Die Ankömmlinge sind mit Neun-Euro-Ticket ausgestattet

Der Bürgermeister hat die Erfahrung gemacht, dass es eher die frisch angekommenen Flüchtlinge sind, die das Angebot wahrnehmen. „Es sind meist dieselben Fragen, die die Menschen beschäftigen, wenn sie hier ankommen“, sagt er. Gewissermaßen ist es ein Geben und Nehmen, denn die Geflüchteten, die sich bereits besser auskennen, unterstützen die Neuankömmlinge ebenso. Ob es angenehmer ist, in einer kleineren Gemeinde unterzukommen? „Das würde ich so nicht unbedingt sagen. Wir hatten auch schon Bitten von Geflüchteten, nach Schorndorf oder Winnenden zu wechseln“, antwortet Niederberger. „Ich würde behaupten, dass es darauf ankommt, wo die Personen in der Ukraine gelebt haben. Für jemanden, der aus einer Großstadt kommt, ist es hier sicherlich schwieriger.“ Für etwas mehr Großstadtflair und um die Umgebung besser kennenzulernen, hat die Gemeinde für alle Flüchtlinge Neun-Euro-Tickets organisiert.