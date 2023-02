Explosionsartiger Knall am Morgen in Berglen-Hößlinswart - Schulbus hat Panne

Anwohner und Busfahrgäste haben am Freitag, (3. 2.) gegen 7.30 Uhr in Berglen-Hößlinswart einen explosionsartigen Knall gehört. Wie unsere Redaktion vor Ort erfuhr, war die Ursache ein geplatzter Kühlschlauch am Schulbus. Dadurch wurde die Heckscheibe des Gelenkbusses beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Also überhaupt kein Vergleich zum Glatteisunfall eines Schulbusses Mitte Januar in Berglen.

Zufahrt zur Haltestelle Otterstraße gesperrt, bis Gelenkbus abgeschleppt war

Der Busfahrer sperrte die Zufahrt zur Haltestelle an der Otterstraße ab und bat die Waldorfschüler, in den Linienbus 245 nach Schorndorf umzusteigen. Dieser fuhr nach seiner Route einen Umweg und brachte die Schüler auf den Engelberg, einen Teilort von Winterbach.

Die anderen 336er-Linienbusse, die zwischen Winnenden und Oppelsbohm pendeln, mussten in der Zeit, bis der Gelenkbus abgeschleppt werden konnte, in anderen Straßen des Dorfs wenden, die Fahrgäste an der Hirschstraße ein- und aussteigen. Dies war mindestens zwei Stunden nach der Panne der Fall.