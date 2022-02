Die Gemeinde erhält für die geplante Umgestaltung des Brunnenplatzes in Oppelsbohm vom Land eine Förderung in Höhe von rund 93 000 Euro. Die Arbeiten an dem Platz an der J.S-Bach-Straße sollen im Sommer erfolgen. Geplant ist, aus dem bisherigen Brunnenbecken eine begehbare Fläche mit drei bis fünf Zentimetern Wassertiefe zu machen und den Bereich durch Pflanzbeete, Hecken und Rundbänke optisch aufzuwerten sowie räumlich von der angrenzenden Straße zu trennen. Die Idee dahinter laut