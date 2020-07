Die Gemeinde Berglen erhöht die Gebühren für Kindergarten- und Krippenplätze moderat um durchschnittlich 1,9 Prozent. Für einzelne Familien sind das, je nach Anzahl der Kinder, die gleichzeitig in der Betreuung sind, und je nach gewähltem Betreuungsumfang zwischen einem und 13 Euro mehr im Monat. Die absoluten Zahlen weichen von den ebenfalls erhöhten Gebühren in der Nachbarstadt Winnenden kaum ab, allenfalls mal um einen (gerundeten) Euro. In anderen Gemeinden wie zum Beispiel Korb liegen