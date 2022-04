Minister Peter Hauk hat Bürgermeister Holger Niederberger einen Förderbescheid in Höhe von 79.200 Euro überreicht. Die Summe soll für die Modernisierung von Feldwegen in den Ortsteilen Hößlinswart, Steinach und Reichenbach sowie Streich verwendet werden. Das teilt die Gemeinde in einer Mail an die Presse mit.

{element}

Die Gesamtkosten für die avisierten Sanierungsmaßnahmen betragen rund 236.000 Euro, abzüglich der Förderung des Landes bleibt für die Gemeinde Berglen demnach ein