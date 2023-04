Gemeinde Berglen will neuen Lieferanten fürs Essen in Schule und Kindergärten

Die Gemeinde Berglen sucht sich einen anderen Lieferanten für das Mittagessen der Kindergarten- und Schulkinder. Die Gründe: Erstens war die Zahl der benötigten Essen immer weiter angestiegen, so dass der Auftrag mittlerweile EU-weit ausgeschrieben werden muss, wegen der hohen Vergabesumme. Zweitens will die Gemeinde aufgrund von Rückmeldungen der Elternschaft und der Mitarbeitenden „die Qualität des Mittagstischangebots überprüfen“, wie es offiziell-diplomatisch heißt. Auf Deutsch: Gesucht werden ein System und ein Lieferant, bei dem’s am Ende mehr Essern besser schmeckt.

Neuer Lieferant soll möglichst schon ab 1. September für Berglen kochen

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung nun zunächst mit klarer Mehrheit und trotz zweier Nein-Stimmen (Dieter Beck und Rolf Hammer, beide BWV) beschlossen, wie das Konzept aussehen soll, an dem sich die noch zu suchende neue Großküche orientieren muss. Ziel ist, dass der Lieferant in ein paar Wochen ausgewählt werden kann und seine Dienstleistung bereits am 1. September 2023 beginnt.

Erarbeitet hat das neue Konzept, zusammen mit einem zweimal tagenden „Runden Tisch“, die externe Fachberaterin Sabine Chilla. Da geht’s zum Beispiel darum, dass ein vegetarisches und ein nicht-vegetarisches Menüs angeboten werden soll, wie oft und welche Art Fleisch es bei Menü II gibt, wann den Fisch (nicht immer freitags), wie oft Rohkost oder Salat. Dass 20 Prozent der Kosten für Bio-Lebensmittel ausgegeben werden sollen, wird empfohlen, und dass Nachtisch in großen Schalen geliefert werden soll, um Verpackungsmüll zu reduzieren, ist Pflicht.

Die wichtigste Änderung ist jedoch: Das Essen soll künftig stark heruntergekühlt oder sogar tiefgefroren angeliefert werden. Es habe hygienische Vorteile, so Chilla, wenn das Essen erst vor Ort, kurz vor der Ausgabe, erhitzt und serviert werde.

Die bisher beauftragte Großküche ist mit dem neuen Konzept raus

Damit ist allerdings der bisherige Rems-Murr-Lieferant aus dem Rennen: Die Markterkundung Chillas hat ergeben, dass jener nur frisch kocht und warm anliefert. Auch andere Betriebe aus der Gegend, die sie angefragt hat, erfüllen die Voraussetzungen nicht, an der Ausschreibung teilzunehmen.

Die bisherige Warmanlieferung aber will die Gemeinde nicht mehr. Die gesetzliche Mindesttemperatur-Vorgabe ist 65 Grad, ein nicht korrekt durchgeführtes nachträgliches Erwärmen aber berge ein hohes gesundheitliches Risiko, vor allem für kleine Kinder. Zwischen Kochen und Servieren dürfen maximal drei Stunden Zeit vergehen – dieser Umstand schränkt die freie Wahl des Caterers ein, er muss sich ja in der Nähe der Schulen und Kitas befinden. Die drei Stunden Warmhaltezeit wirkten sich hingegen negativ auf „die sensorische Qualität der Speisen“ aus, wie die Gemeinde verklausuliert beschreibt, dass nicht alles so knackig und bissfest auf den Teller komme, wie das von einem vor Ort frisch gekochten Essen erwartet werde.

Der Wunsch ist daher, dass das Essen erst an der Ausgabestelle erhitzt wird, was sich auch zeitversetzt erledigen lasse. Das Essen müsse dann nur maximal 30 Minuten warmgehalten werden: „Die Akzeptanz bei den Kindern erhöht sich, das hygienische Risiko wird stark verringert“, fasst die Gemeinde in der Beschlussvorlage zusammen.

Außerdem könnten die hauswirtschaftlichen Mitarbeiterinnen beim neuen Konzept genau die Mengen erhitzen, die am Tag gebraucht werden, auch wenn zum Beispiel eine Krankheitswelle die Zahl der bestellten Essen akut dezimiere. „Was ich nicht brauche, kann im Tiefkühlschrank bleiben und verwendet werden, wenn das Essen laut Plan wieder an der Reihe ist“, so Chilla.

Kombidämpfer und Kühlschränke muss der Auftragnehmer bereitstellen

Gemeinderat Armin Haller (BWV) hat kein Problem mit der Ausschreibung eines neuen Liefersystems: „Mit unserer Kücheneinrichtung stehen wir gut da.“ Liest man allerdings den Konzepttext und guckt sich die Übersicht an, stimmt das vielleicht fürs Geschirr, fürs Spülen, fürs Portionieren und generell für den vorhandenen Platz. Der für das Kinderhaus Löwenzahn in Rettersburg „überdimensionierte“ Kombidämpfer aber muss erst einmal in die Mensa der Nachbarschaftsschule in den Berglen (Anlieferstelle 1 für Schule und Kindergarten Rappelkiste) versetzt werden.

In der Schul-Außenstelle Steinach gibt es nur eine Mikrowelle. Von der Küche des Kinderhauses Steinach aus werden die Steinacher Schulkinder mitversorgt. Als einzige Anlieferstelle von insgesamt dreien hat nur das Kinderhaus Löwenzahn zwei große Kühlschränke und einen kleinen Gefrierschrank. Doch so will die Gemeinde das Problem lösen: Alle fehlenden „Geräte zur Umsetzung seines Produktionssystems muss der Auftragnehmer bereitstellen“, heißt es im Konzept.

Gemeinderätin Bettina Rommel (BWV) hätte den Auftrag am liebsten so ausgeschrieben, dass nur Lieferanten gesucht werden, die kochen, das Essen schockfrosten und zusammen mit frischem Salat, Obst oder Nachtisch täglich liefern.

Von der zweiten Möglichkeit, das Essen zu kochen und schnell auf null bis vier Grad herunterzukühlen, hätte Rommel lieber Abstand genommen, weil übrige Portionen maximal vier Tage aufbewahrt werden können. Doch das ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich, wie die Projektberaterin sagt.

„Sie können den Auftrag in drei Jahren neu ausschreiben“, versuchte Chilla über den Umstand hinwegzutrösten, dass die Gemeinde natürlich verpflichtet ist, den günstigeren Bieter zu nehmen. Mit Sicherheit legt das Essen künftig aber Transportwege zurück, die länger sind als bisher.