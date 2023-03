Gericht nennt es Terror: Mann verbreitet Lügen über Frau und sucht ihr Haus auf

Wie mächtig Worte sein können, demonstriert seit drei Jahren ein Mann aus Stuttgart. Er schreibt Briefe und E-Mails, im Januar 2022 mindestens sieben, und verteilt sie in der Nachbarschaft seiner Ex-Freundin und Mutter des gemeinsamen Kindes. Sie landen auch bei der Gemeinde, in der sie im Rems-Murr-Kreis wohnt, beim Bankberater, der die Frau betreut, bei ihrem Arbeitgeber, ihren Eltern und im Schulsekretariat des Kindes. In den Schriftstücken behauptet der 42-Jährige Dramatisches über die Frau, schwingt die verbale Keule mit Vokabular, das das Zeug hat, die Frau gesellschaftlich zu ächten.

Doch mit welchem Ziel? „Ich will, dass jemand Fragen stellt, das Schweigen bricht. Es ist ein lauter Ruf in die Bevölkerung hinein. Statt eines Straßenplakats“, erklärt der selbstständige Handwerker dem Richter, Fabian Lindner, bei der Verhandlung am Amtsgericht. Der 42-Jährige spricht ruhig, als wäre es das Normalste der Welt. Seine Anwältin bestätigt: „Er steht hinter dem, was er verfasst hat.“

Polizist findet keinerlei Beweise für die Behauptungen des Mannes

Dass viele der Briefempfänger aufgewühlt sind, sich Sorgen machen und Behörden informieren, den Worten ein Stück weit Glauben schenken, das ist dem Angeklagten gelungen. Und natürlich auch, dass einige Menschen hintenrum über die Frau tratschen. Doch nichts von den Behauptungen sei wahr. Das hat ein Polizeibeamter ermittelt, er tritt als Zeuge in der Gerichtsverhandlung auf. „Immer wieder wiederholte er seine Vorwürfe, doch sie ließen sich weder konkretisieren, noch beweisen“, sagte er. Auch das Jugendamt befragte Frau und Kind, ohne etwas Auffälliges zu finden. „Die Kontakte zu dem Mann waren sehr anstrengend“, sagt der Polizist, der nicht mehr im Winnender Revier arbeitet.

Zwei Briefseiten verteilt der Mann im Januar 2022, sieben Seiten im Januar 2023

Die Frau und ihr Kind hingegen leiden enorm unter dem, was der Angeklagte zunächst, im Januar 2022, auf zwei DIN-A-4-Seiten ausgebreitet hat, Anfang Januar 2023 sogar auf sieben Seiten – die Frau zieht bei der Befragung eine Kopie aus ihrer Tasche. Die Betroffene hat den Briefschreiber vergangenes Jahr zum zweiten Mal wegen übler Nachrede verklagt – und wieder vom Amtsgericht Recht bekommen.

Nach dem ersten Urteil wegen übler Nachrede machte der Mann sofort weiter

Richter Lindner verurteilte den Mann wegen übler Nachrede in sieben Fällen und Hausfriedensbruch in zwei Fällen zu einem Jahr Freiheitsstrafe und einer Zahlung von 5000 Euro in monatlichen Raten von 250 Euro an den Förderkreis krebskranker Kinder. Weder darf er seine Behauptungen über seine Ex in die Welt setzen, noch darf er das Wohnhaus der Frau aufsuchen. Der 42-Jährige bekommt noch eine Chance, sich zu bewähren, aber er muss auch mit einem Bewährungshelfer kooperieren, und zwar drei Jahre lang. Das ist so lange, weil er wegen übler Nachrede bereits vorbestraft ist. Auf Bewährung heißt: Schreibt er in den nächsten drei Jahren ab Rechtsgültigkeit des Urteils wieder verleumderische Briefe, betritt er wieder trotz Annäherungsverbots das Grundstück der Frau, muss er ins Gefängnis. Bislang war der Mann unbelehrbar: Das Amtsgericht Waiblingen hatte den Stuttgarter im Oktober 2021 wegen zweimaliger übler Nachrede und mehrfacher Beleidigung zu einer Geldstrafe verurteilt. „Sie machten direkt danach weiter“, sprach der Richter von einer „hohen Rückfallquote“.

Die Vorwürfe erhob er erst, als er das Sorgerecht verloren hatte

Fabian Lindner wählte in seiner Urteilsbegründung sogar den Begriff „Terror“ für das, was der 42-Jährige veranstaltet, seit die Frau das alleinige Sorgerecht fürs Kind beantragt und von einem Gericht zugesprochen bekommen hat. Also seit drei Jahren, vorher gab es keinerlei Vorwürfe.

„Mir geht es sehr schlecht damit, und dem Kind ist es unheimlich peinlich, es ist inzwischen zwölf Jahre alt“, berichtet die Frau in leisem Tonfall, die nervliche Belastung ist ihr anzumerken. „Es geht ihm darum, mich herabzusetzen.“ Auch die ständigen unangekündigten Besuche machen der Frau enorm zu schaffen, wenn er durchs Fenster schaut, oder vor der Tür oder am Zaun steht. „Es geht ihm darum, Macht auf das Kind auszuüben. Wir hatten nie ein gemeinsames, elterliches Verhältnis“, sagt die als Zeugin vernommene Geschädigte. Sie war zweieinhalb Jahre mit dem Mann zusammen.

Ist das Urteil inzwischen rechtskräftig? Die Anwältin des 42-Jährigen schreibt unserer Redaktion, dass sie "keine Auskünfte erteilen" kann. Innerhalb einer Woche nach dem Termin am Amtsgericht hatte der Angeklagte die Möglichkeit, in Revision zu gehen, um den Fall am Landgericht erneut aufrollen zu lassen. Oder er akzeptiert das Urteil.