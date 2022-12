Hat ein Mann aus Berglen 10.000 Euro an Unterhalt unterschlagen?

Entzieht sich ein Mann gezielt der Pflicht, für sein Kind Unterhalt zu zahlen, oder ist er gesundheitlich überhaupt nicht in der Lage, regulär und 38 Stunden in der Woche zu arbeiten, um seiner Verpflichtung nachzukommen?

Ersteres behaupten die Mutter des sechs Jahre alten Kindes, das Kreisjugendamt und die Staatsanwaltschaft. Durch sein Verhalten hätte der Vater den Lebensunterhalt seiner Tochter gefährdet, wenn nicht eine dritte Seite, nämlich die Unterhaltsvorschusskasse des Kreisjugendamtes, dafür aufkommen würde. Und diese Unterhaltsleistungen, die er schuldig geblieben ist, summierten sich mittlerweile auf knapp 10.000 Euro.

Jeden Monat sind knapp 350 Euro fällig

Wegen dieses Vorwurfs stand der 52-jährige Mann bereits im Mai Richter Steffen Kärcher im Waiblinger Amtsgericht Rede und Antwort. Der Richter stellte damals im Einvernehmen mit allen Prozessbeteiligten das Verfahren vorläufig ein, unter der Bedingung, dass der Angeklagte in Zukunft seinen Unterhaltsverpflichtungen nachkomme und jeden Monat 345,50 Euro Unterhalt für sein Kind bezahle. Komme er dieser Verpflichtung nach, werde das Verfahren gegen ihn endgültig eingestellt, wenn nicht, müsse von einem Sachverständigen geklärt werden, ob und in welchem Umfang er in der Lage sei, überhaupt zu arbeiten.

Trockener Alkoholiker und cannabisabhängig

Nachdem diese Zahlungen ausblieben, sah man sich nun im Gerichtssaal wieder. Der Angeklagte selbst bezeichnet sich als „mittlerweile trockenen Alkoholiker“ und Cannabisabhängigen. Nach eigenem Bekunden kämpfe er gegen eine Lawine aus posttraumatischer Belastungsstörung, ADHS, Depressionsschüben und Bandscheibenproblemen an. Der Suchtdruck werde medikamentös unterdrückt, er sei in ständiger ärztlicher Behandlung und die Klinik habe die nötigen Schritte eingeleitet, um ihn für arbeitsunfähig zu erklären. Bei der Agentur für Arbeit gelte er als nicht vermittelbar. Er hat keinen Schulabschluss, keinen Beruf.

Über 40.000 Euro Schulden

Seinen Lebensunterhalt verdient sich der Angeklagte in den unterschiedlichsten Branchen, mal im Bau- und Baunebengewerbe, mal in der Abfallwirtschaft. Finanziell habe er längst den Boden unter den Füßen verloren, die Schulden würden ihm über den Kopf wachsen und sich auf mittlerweile mehr als 40.000 Euro belaufen. Die letzte eidesstattliche Erklärung erfolgte im Frühjahr. Mittlerweile lebe er wieder bei den Eltern in der Wohnung; er müsse für sie einkaufen, sich um den Haushalt kümmern, zu dem er mit 250 bis 300 Euro im Monat beitrage, und sich bei der Versorgung der pflegebedürftigen Mutter einbringen. Sein Monatseinkommen belaufe sich bei 13 Euro Stundenlohn auf augenblicklich circa 1000 Euro netto im Monat.

Nun muss ein Sachverständiger sich mit dem Fall befassen

Per Gerichtsbeschluss wurde angeordnet, dass der Teil des Gehalts des Angeklagten, der über einem sogenannten Selbstbehalt von eintausend Euro liegt, gepfändet wird und an die Unterhaltsvorschusskasse geht, als Unterhaltszahlung für sein Kind und zum Begleichen der bisher dort aufgelaufenen Schulden. Gepfändet wurden seit Mai insgesamt 135 Euro. Das vom Jugendamt in Vertretung des Kindes und der Mutter betriebene Strafverfahren kam im vergangenen Jahr so richtig in Schwung, als das Jugendamt die Rente der Mutter des Angeklagten diesem irrtümlich als Einkommen anrechnete.

„Wie soll man strafrechtlich in diesem Verfahren weitermachen?“, stellte Richter Kärcher am Ende der Verhandlung in den Raum. Ein erster Hinweis gebe das vom Verteidiger, dem Backnanger Rechtsanwalt Ralf Kleinpeter, vorgelegte Attest, das dem Angeklagten eine Arbeitsfähigkeit von 75 Prozent bescheinigte. Richter, Anwalt und Vertreter der Staatsanwaltschaft einigten sich schließlich darauf, ein Sachverständigengutachten einzuholen und sich bis dessen Vorliegen zu vertagen.