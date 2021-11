Dicker Nebel hat sich hartnäckig über die Landschaft gelegt, die klamme Kälte der Nacht lässt frösteln und von den in allen Gelb-, Rot- und Brauntönen leuchtenden Blättern der Laubbäume und Gehölze tropft Feuchtigkeit auf den eh schon übersatten Erdboden - noch herbstlicher als am Samstagmorgen können sich die Berglen schwerlich präsentieren. Im Gehölzlehrgarten in Hößlinswart, am Waldrand Richtung Mannshaupten, wird die Naturidylle jäh abgewürgt durch das Rätschen eines Hochentasters,