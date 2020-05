Im Rettersburger Neubaugebiet Hanfäcker wird eine Kindertagesstätte (mit vier Gruppen) der Gemeinde gebaut, um den steigenden Bedarf an Kinderbetreuung im Ort langfristig zu decken. Da auch in Berglen die Nachfrage nach neuem Wohnraum anhaltend hoch ist, kommen in das zentral gelegene Gebäude der Kita auch (sozialgeförderte) Wohnungen, die die Kreisbaugesellschaft Waiblingen baut. Diese hat dafür von der Gemeinde das Grundstück in Erbbaupacht erhalten. Sie baut auch die Kita, die die Ge