Kriminalitätsbelastung: Berglen kein Schwerpunkt – für die Polizei

Im Vergleich – mit Gemeinden ähnlicher Einwohnerzahl im Rems-Murr-Kreis liegt Berglen bei der „Kriminalitätsbelastung“ zwar im Mittelfeld, aber von der absoluten Zahl der Straftaten im Jahre 2021 her –, 143, etwa so viel wie in den Vorjahren – sei Berglen eindeutig kein „polizeilicher Brenn- oder Schwerpunkt“, so Andreas Lindauer, der Leiter des Winnender Reviers, das auch für Berglen und Leutenbach zuständig ist, wo es früher eigene Posten gab, sowie für Schwaikheim, wo es nach wie vor einen Posten vor Ort gibt.

Die Aufklärungsquote steigt stetig

Die Aussage traf Lindauer bei der Vorstellung der jährlichen Sicherheitsanalyse in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Er betonte auch, den weiteren Anstieg der Aufklärungsquote seit 2017 (von knapp 60 auf mittlerweile fast 70 Prozent). Bei den sechs gefährlichen der insgesamt 30 Körperverletzungen seien zum Beispiel alle aufgeklärt worden, bei dieser Deliktart liege die Aufklärungsquote insgesamt sogar über 90 Prozent. Was insofern erklärlich ist, weil es sich ganz überwiegend um Beziehungstaten handelt, Täter und Opfer sich also kannten, Nachbarschaftsstreitigkeiten, aber auch Fälle von häuslicher Gewalt.

Einen deutlichen Rückgang gab es bei den (angezeigten) Diebstählen. Rückläufig sind auch die Vermögens- und Fälschungsdelikte, nicht allerdings die Zahl der Betrugsfälle. Erst recht nicht, weil in der Statistik dazu die sogenannten Schock- und Enkeltrickanrufe gar nicht aufgelistet sind. Hier kämen die Anrufe oder auch entsprechende Whatsapp-Nachrichten fast immer aus Callcentern im Ausland, so Lindacher. Bei allen Fällen in Berglen sei es jedoch beim Versuch geblieben, das heißt, die, die geschädigt werden sollten, erkannten rechtzeitig die Falle.

Insgesamt, also über Berglen hinaus, könne man das aber leider nicht sagen, so der Revierleiter. Es vergehe kein Tag im Bereich des Polizeipräsidiums Aalen, ohne dass diesem solche Versuche, auch leider erfolgreiche, angezeigt werden. Addiere man die angerichteten Schäden komme man auf rund 800.000 Euro im vergangenen Jahr. Zudem sei von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Das Problem sei auch, wenn die Polizei mal jemanden zu fassen bekomme, es sich in der Regel nur um Kuriere, Abholer handle, nur solche würden vor Ort erscheinen, die Hintermänner im Ausland, die Strippenzieher seien kaum zu fassen und fast immer sei das Geld, um das die Geschädigten betrogen wurden, nicht mehr zurückzuholen.

Die Zahl der Drogendelikte in Berglen war sehr gering, ist es seit Jahren. Und wenn, dann sei es um Besitz, nicht um Handel gegangen, so Lindauer, meist als Ergebnis von Verkehrskontrollen.

Auffällig ist aus seiner Sicht, dass über alle Deliktarten verteilt, etwa zwei Drittel der Täter aus Berglen kommen, also Einheimische sind, auf der anderen Seite auch das erklärlich, wenn bei den Körperverletzungen es sich, wie gesagt, meist um Beziehungstaten handle. Der Anteil „Nichtdeutscher“ sei in Berglen sehr gering gewesen, das sei aber schon seit Jahren so.

Das Revier versucht, ständig mit zwei Streifen unterwegs zu sein

Dass Berglen kein Ort gehäufter Kriminalität ist, führe auch dazu, dass die Polizei wenig vor Ort sein müsse, so Lindauer, in Winnenden sehe es mit der Notwendigkeit von Präsenz da anders aus. Die Polizei werde schon durch das ZfP ziemlich beansprucht. Allerdings versuche man, ständig zwei Streifenbesatzungen im Zuständigkeitsbereich des Reviers in den vier Kommunen auf der Straße zu haben, betonte Lindacher.

Womit er bereits beim Thema Ordnungsstörungen war, auch da sei Berglen allerdings „unproblematisch“, die Zahl der Sachbeschädigungen sei rückläufig. Ebenso sei es bei den Verkehrsunfällen, mit den üblichen Ursachen: zu hohe Geschwindigkeit, zu wenig Abstand, Überholen an der falschen Stelle im falschen Moment, Vorfahrt nicht beachtet, ein gewisser Schwerpunkt sei hier die Landesstraße im Abschnitt zwischen Winnenden und Erlenhof.