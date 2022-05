Langes Himmelfahrt-Wochenende: Berglen feiert mit dem Hofbräu-Regiment

Das lange Himmelfahrt-Wochenende steht vor der Tür - wohl dem, der in Berglen, Schwaikheim und Leutenbach am Brückentag frei hat. Insbesondere in den Berglen, wo die Gemeinde ihr 50-Jahr-Jubiläum feiert, ist einiges geboten. Los geht es dort bereits am Mittwoch (25.5.) im Festzelt auf dem Festplatz im Erlenhof mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Holger Niederberger um 19.30 Uhr, gefolgt vom Auftritt der Partyband „Hofbräu-Regiment“. Die hat sich ihren Ruf nicht nur durch ihre Auftritte beim „Richtfest“ des Berglesbond erworben, sondern unter anderem auch durch Auftritte auf dem Cannstatter Wasen.

Wandern, Feiern, Kabarett: Das ist in Berglen zum Jubiläum geplant

An Himmelfahrt dann veranstaltet der SSV Steinach-Reichenbach einen Wandertag (Startzeitfenster 8.30 bis 12 Uhr), für Kinder startet um 10.30 und um 13.30 Uhr eine Wanderung mit Eseln (Voranmeldung beim SSV erforderlich), von 13 bis 15 Uhr gibt es einen Tag der offenen Tür bei der Schützengilde Ödernhardt-Winnenden, um 14 Uhr die Sportlerehrung der Gemeinde mit Vorführungen des SSV und schließlich von 18.30 Uhr an Kabarett im Festzelt mit Doris Reichenauer (von „Dui do ond de Sell“) und dem Duo „Irrtum & Daneben“.

Am Freitag gibt es nachmittags ein Sängerfest mit der Harmonie Oppelsbohm (zu hören sind der Chor „MixDur“ aus Winnenden, der Männergesangverein 07 Leutenbach und der Harmonie-Projektchor, außerdem treten die Kindertanzgruppen der Eintracht Rettersburg auf) und den Landfrauen (Kaffee und Kuchen), ehe ab 19.30 Uhr der Kabarettist Gunzi Heil auftritt.

Am Samstag gastiert ab 19.30 Uhr die Partyband „Alarm“ im Zelt.

Am Sonntag gibt es ab 10.45 Uhr eine Ansprache von Niederberger mit einem Rückblick, ehe um 11.30 Uhr der Musikverein Ottacker übernimmt und ab 14 Uhr der Musikverein Weißbuch aufspielt. Die Kitas warten mit einer Spielstraße am nahen Bolzplatz in Steinach auf.

Unabhängig vom Gemeindejubiläum wird an Himmelfahrt das neugestaltete Außengelände am katholischen Gemeindehaus in Oppelsbohm feierlich mit einem Gottesdienst eingeweiht (Beginn 10 Uhr).

Vatertagsturnier und Lindenfest in Schwaikheim

In Schwaikheim veranstalten die Country- und Westernfreunde an Himmelfahrt ein Vatertagsturnier im Hufeisenwerfen (Beginn 10 Uhr).

Der Musikverein wartet am Donnerstag mit seinem Lindenfest an der Erbachlinde auf (Beginn 10 Uhr).

Israelische Tänze in Leutenbach

In Leutenbach gibt es am Sonntag israelische Tänze auf dem Platz vor der Johanneskirche (Beginn 14 Uhr). Die evangelische Kirchengemeinde hat Tanzlehrer und Choreograf Avi Palvari zu Gast. Auf dem Löwenplatz findet am Samstag ein ökumenisches Friedensgebet statt (Beginn 11 Uhr). Die Fußballer des TSV Leutenbach veranstalten an Himmelfahrt auf dem Sportgelände eine Vatertagshocketse.

Die drei heimischen Kirchengemeinden veranstalten an Himmelfahrt einen gemeinsamen Gottesdienst auf dem Platz vor der Peterskirche in Weiler zum Stein.