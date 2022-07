Lindenfest am Wochenende (30./31.07.): Musikverein Weißbuch feiert „100 plus 1“

„100 plus 1“ feiert der Musikverein Weißbuch an diesem Wochenende im Rahmen seines Lindenfests in der Ortsmitte von Birkenweißbuch. Am Samstag 30. Juli, geht es um 18 Uhr los, mit dem Musikverein Steinenberg-Rudersberg, anschließend, ab etwa 21 Uhr spielt das Orchester des Vereins. Am Sonntag, 31. Juli, ist das gleich wieder an der Reihe, ab 11 Uhr, ehe nachmittags, ab 14 Uhr die Jugend, die „Starter“ und die „Spätzünder“ aufspielen. Für „richtig Stimmung“, von 15.30 bis 18 Uhr, sorgt die Bubaranka Blasmusik, ehe zum Ausklang, ab 19 Uhr, das Projektorchester Wilfried Rösch zu hören ist. Der Eintritt ist frei.

Röschs Auftritt in Berglen ist Teil eines erneuten „Revivals“. Er hatte schon mal im Jahre 2000 aufgehört, kehrte jedoch 2002 wieder mit seiner böhmischen Blasmusik in die Szene zurück und gab Ende 2014 nach weiteren erfolgreichen 14 Jahren seinen Abschied von der großen Bühne bekannt. Wegen der anhaltend großen Nachfrage hängt er nun eine kleine Tournee dran mit einem eigens dafür gegründeten Projektorchester, eines der wenigen Konzerte darunter ist das in Berglen.

„Plus 1“ bedeutet, der runde Geburtstag wird nachgeholt, ihn im vergangenen Jahr zu feiern, ging aus bekannten Gründen nicht, ihn einfach verstreichen, das Jubiläum quasi ausfallen lassen, kommt natürlich nicht in Frage, nicht für die Weißbucher, die schon immer die Devise beherzigen, man soll die Feste feiern wie sie fallen, davon zeugen im Nachhinein auch die Festschriften zu den vergangenen Jubiläen.

Jeutters verschmitzte Zahlenspiele mit der „8“

Die Veteranen Armin Scheiffele und Martin Jeutter können im Rückblick-Gespräch mehr als nur ein Lied davon singen, um im Bild zu bleiben. Vom 40er-Jubiläum, also dem vor 60 Jahren, da lebten von den von den damaligen 23 Musikern heute nur noch drei, erzählt Jeutter, der überhaupt ein Gedächtnis hat zum Staunen, aus ihm sprudelt es nur Jahreszahlen, Begebenheiten und die betreffenden Namen dazu nur so heraus, wobei ihm der deutlich jüngere Scheiffele da allerdings kaum nachsteht, er lässt allerdings, wie es sich gehört, dem lebhaften Senior gerne den Vortritt. Als er zum Verein gekommen ist, da habe die „8“ hinten gestanden (1958), heute sei sie vorne, also beim Alter, so Jeutter, Jahrgang 1938 (noch eine „8“hinten), verschmitzt.

Scheiffele, Jahrgang 1962, kann sehr trocken-launig sein. Auf die Frage, wie das denn damals genau war, mit der Gründung, meint er: „Es muss auf jeden Fall abends gewesen sein.“ Die Premiere der Weißbucher Festtage, das müsse Anfang der 80er gewesen sein, „Erfinder“ Jeutter, damals der Vorsitzende, hilft aus, „es war ‘81“, das wäre dann zum 60er des Vereins gewesen, das Schlagerduo Marianne und Michael da war, mit dem gerade geborenen Sohn, im Wohnwagen hinten drin. Zehn Jahre später, 1991, zum 70er, wurde über vier Tage hinweg gefeiert, bei den 8. Weißbucher Festtagen.

Seine Mutter war fromm und ihr war das Treiben beim Verein „zu weltlich“

Aber noch mal zurück. Das war damals nicht so einfach mit Jeutters Anfang im Verein. Er war zwar schon 20 damals und der Enkel des Gründers des Vereins und ersten Dirigenten Christian Claß, der aber leider bereits im Jahr darauf starb. Der erste offizielle Auftritt war bei dessen Beerdigung. Dessen Tochter, Martins Mutter, war fromm und der waren diese Blechbläser „zu weltlich“.

Er wollte längst dazu, aber am Veto der Mama gab es kein Vorbeikommen, ehe er volljährig wurde. Er begann mit der Trompete, wechselte später zum Horn. Gründungstag war der 10. November 1921, Ort das „Lamm“ in Birkenweißbuch. Nach seinem Großvater war lange Zeit Eugen Kurs die führende Stimme im Verein, der Schwiegervater des ebenfalls legendären Dirigenten Ernst Kaiser.

Scheiffele, gebürtiger Birkenweißbucher, wird im kommenden Januar 50 Jahr dabei sein, er machte schon mit zehn Jahren mit, nachdem er mit einem neugierigen Schulkameraden mal vorbeigeschaut hatte. „Wir wussten, dass die auf der Suche nach Jugendlichen, also Nachwuchs, waren. Aber vor allem wollten wir mal eine echte Trompete im Original sehen.“ Er weiß sogar noch den Tag: 13. Januar 1973, dass im gleichen Jahr Kaiser Nachfolger von Helmut Palmer wurde und tatsächlich eine Jugendkapelle zustande kam. Er sei also „hängengeblieben“, seine Mutter war anders als die von Jeutter auch musikalisch „unterwegs“, nämlich im gemischten Chor ihres Heimatfleckens Reichenbach. Scheiffele fing mit dem Bariton an – das ist also nicht nur eine männliche Stimmlage, sondern auch ein Instrument, etwas größer als ein Tenorhorn – und stieg später um auf die Tuba.

Scheiffele war von 1993 bis 2015 Vorsitzender, Jeutter von 1974 bis 1984, die beiden stehen also selbst stellvertretend für eine lange Periode der Vereinsgeschichte und, klarer Fall, beide sind längst Ehrenvorsitzende. Scheiffele spielt nach wie vor in der Kapelle, Jeutter ist beim monatlichen Seniorentreff dabei, der die Gemeinschaft pflegt, aber ohne Instrumente. Auch wenn sie verschiedenen Generationen angehören, sie sind sich einig: „Früher“ sei alles etwas einfacher, unkomplizierter gewesen.