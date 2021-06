Der Wahlkampf zur Bürgermeisterwahl in Berglen tritt in die heiße Phase. Die Kandidaten Katja Weidlich, Holger Niederberger und Ulrich Werner sind am Mittwochabend zu Gast im ZVW-Wahlstudio. Moderiert wird die Veranstaltung von den für Berglen zuständigen Redakteuren Tobias Klecker und Uwe Speiser.

Der Livestream startet hier um 19 Uhr.