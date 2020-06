Liveticker zur Bürgermeisterwahl in Berglen: Wie viele Stimmen bekommt Maximilian Friedrich?

17.45 Uhr: Wir melden uns live aus dem Rathaus in Berglen. Gegen 18.15 Uhr wird mit den ersten Ergebnissen aus den beiden Wahllokalen (in der Steinacher Halle und der Sporthalle in Oppelsbohm) gerechnet. Kurz vor 19 Uhr sollen dann auch die Stimmen derer gezählt sein, die per Briefwahl an der Bürgermeisterwahl teilgenommen haben. In der Zwischenzeit sei allen Lesern der Podcast unseres Zeitungsverlags mit Redakteur Uwe Speiser und Bürgermeister Maximilian Friedrich ans Herz gelegt.

17.50 Uhr: Was man von Beobachtern der Wahl hört, soll der Andrang in den beiden Wahllokalen sehr gering gewesen sein.

17.51 Uhr: Im Rathaus macht der 6:0 Sieg des VfB die Runde. "Jetzt sind die aufgestiegen", sagt eine Mitarbeiterin

17.56 Uhr: Maximilian Friedrich ist inzwischen im Rathaus eingetroffen. Mit Ehefrau und Schwiegervater.

17.59 Uhr: Kurz vor Schluss werfen noch zwei Radfahrer ihren Stimmzettel für die Briefwahl ein. Arg viel mehr Zeit hätten sie nicht gehabt.

18.01 Uhr: Nichts geht mehr. Wir warten gespannt auf die Ergebnisse.