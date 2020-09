Was ein Vater seinem Sohn angetan hat, ist nicht nur ein Vertrauensbruch. Der heimliche Griff in dessen Sockenschublade hatte schlimme Folgen: Der Sohn verlor seine Arbeit in einer Winnender Bar, denn die eigentlich Geschädigte war die Chefin. Der Sohn warf seinen Vater hinaus und redete nicht mehr mit ihm. Der Vater musste sich jetzt wegen Diebstahls vor dem Amtsgericht Waiblingen verantworten.

Es geschah vor einem Jahr. Der Vater, damals 50 Jahre alt, zweimal geschieden,