Aufgewachsen ist Martina Dorner in Böblingen, hat im dortigen Musikverein mit dem Saxofon angefangen, mit neun Jahren, nach dem Abi an der Musikhochschule Stuttgart studiert, eben ihr Instrument in der klassischen Variante als Fach, danach an verschiedenen Musikschulen im Stuttgarter Raum gearbeitet, als Saxofon-Lehrerin. Mit dem Dirigieren hat sie bei der Jugendkapelle ihres Heimatmusikvereins begonnen. In dem Orchester, das sie leitete, ist sie also selbst groß geworden.

Sie fand so