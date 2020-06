Auf ZVW online ist ein Podcast zur Bürgermeisterwahl am Sonntag, 21. Juni, abrufbar. Der für Berglen zuständige Lokalredakteur der Winnender Zeitung Uwe Speiser hat den Amtsinhaber Maximilian Friedrich interviewt, den einzigen Bewerber für das Amt. Es ging dabei um dessen Bilanz seiner ersten Amtszeit und auch darum, was er für Berglen in den kommenden acht Jahren vorhat. Friedrich stellte sich dabei aber auch Fragen zum Privaten, wie er es empfindet, dass er bei der Wahl keinen Konkurrenten