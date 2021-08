Mit gleich drei Projektchören gehen Lara Dobler und Jana Hinderer demnächst an den Start. Die beiden jungen Frauen, 20 und 24 Jahre alt, in der evangelischen Kirchengemeinde aktiv, wollen drei neue Chöre, deren Mitglieder selbst jung sind, in den kommenden Monaten so weit bringen, dass sie am Samstag, 18. Dezember, in der Mauritiuskirche in Oppelsbohm auftreten können.

Ziel sei nicht nur gemeinsames Proben und Singen, sondern auch Gemeinschaft zu stiften, die verbindende Kraft von