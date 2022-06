Murmelbahn, Trampolin und Co: Neuer Spielplatz in Berglen eröffnet

Nach rund zweimonatiger Bauzeit ist das neue Spielgelände im Gebiet Hanfäcker pünktlich zum Start der Pfingstferien bespielbar.

Der Spielplatz bietet laut einer Mitteilung der Gemeinde neben modernen Spielgeräten aus Robinienholz als Highlight drei in den Boden eingelassene Trampoline sowie eine Murmelbahn. Ein Murmelautomat – gestalterisch und vom Prinzip an einen alten Kaugummiautomat angelehnt – dient hierbei als Spender für alle, die keine eigenen Kugeln dabei haben.

Weitere Spielplätze sollen folgen

„Es ist schön, einen neuen Treffpunkt für Familien in unserer Gemeinde zu haben. Ich bin mir sicher, dass die besonderen Spielgeräte und die ansprechende Gestaltung auch Kinder aus anderen Teilorten der Gemeinde nach Rettersburg locken werden“, so Bürgermeister Holger Niederberger. Dennoch habe man auch die Spielplätze in den anderen Teilorten im Blick, alle bereits besucht „Hier planen wir in der kommenden Zeit ebenfalls vereinzelte Maßnahmen“, so der Bürgermeister.