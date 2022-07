Nach über 20 Jahren: Berglen hat wieder Olympioniken

Zum 50-jährigen Bestehen der Gemeinde Berglen hat Diethard Fohr eine besondere Veranstaltung zurück ins Leben gerufen: die Berglesolympiade. Nachdem die Olympiade zuletzt im Jahr 2001 stattgefunden hat, sind am Sonntag, 3. Juli, erstmals wieder 16 Teams an den Start gegangen. Am Abend folgte die Promi-Olympiade. Mit dabei waren unter anderem Bürgermeister Holger Niederberger und dessen Vorgänger Maximilian Friedrich. „Wir haben viele Zuschauer trotz der Hitze“, erzählte Fohr.

Die Olympioniken sind in verschiedenen Disziplinen angetreten. Unter anderem waren die Disziplinen Gummistiefelweitwurf und Korbwurf mit Tennisbällen und Indiacas dabei.