Der durch einen Brand vor einem Dreivierteljahr beschädigte Mobilfunkmast bei Oberweiler wird durch einen neuen ersetzt, der ziemlich genau gleich hoch sein wird, also rund 40 Meter, und der etwa 20 Meter weiter nördlich Richtung Rettersburg und damit um diese Distanz weiter weg von der Bebauung im Gewann Schlottäcker stehen wird. Luftlinie sind es geschätzt knapp 300 Meter bis zum Ortsrand. Etwa 25 Meter südlich davon, also in Richtung des bestehenden Mastes, wird ein etwa vier Meter hoher