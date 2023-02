Nachfolge fürs Alexanderstift in Oppelsbohm? Schnelle Lösung ist nicht in Sicht

Das Alexander-Stift stellt das Pflegeangebot im Seniorenhaus Berglen-Oppelsbohm zum 31. März 2024 ein – anhaltender Fachkräftemangel und hohe gesetzliche Hürden sorgen für die Aufgabe des Standorts. Seit Bekanntgabe der Entscheidung Mitte Februar wird Bürgermeister Holger Niederberger von verschiedenen Seiten gedrängt, sich für den Erhalt des Standorts einzusetzen. „Das ist verständlich, aber keine leichte Angelegenheit, schon gar keine, die schnell geht“, sagt er unserer Zeitung auf Nachfrage.

Leider könne er auch den Gemeinderäten bei der Sitzung diese Woche keinen Anschlussvertrag mit einem neuen Dienstleister präsentieren. „Ich bin im Gespräch mit mehreren Betreibern und auch mit Landtagsabgeordneten. Aber es ist noch nichts spruchreif, nicht einmal nichtöffentlich für den Gemeinderat.“ Die Rahmenbedingungen müssten in jedem Fall stimmen, so dass mittelfristig ein alternativer Träger das Pflegeheim wirtschaftlich weiterbetreiben kann.

Die Eigentümerversammlung findet in der zehnten Kalenderwoche statt

Im Gremium werde zur Zukunft des Seniorenhauses auch kein förmlicher Beschluss gefasst werden, „allenfalls werden wir uns nichtöffentlich austauschen, was wir wollen“. Niederberger erläutert, warum: "Die Gemeinde besitzt nur vier der 38 Pflegezimmer.“ 34 Pflegezimmer und elf betreute Wohnungen gehören Berglener Bürgern, sie wohnen selbst darin oder haben ihre Einheit vermietet. „Es wird nächste Woche eine – natürlich ebenfalls nichtöffentliche – Eigentümerversammlung geben, in der alle gemeinsam entscheiden, wie es weitergeht.“ Niederberger vermutet, dass es nicht einfach wird, die etwa 46 Parteien auf einen Nenner zu bringen.

„Wir müssen damit rechnen, dass das Seniorenhaus sogar vor dem 31. März 2024 leersteht, falls die derzeit 30 Bewohner die Umzugsangebote in eins der 22 anderen Pflegeheime des Alexanderstifts nach und nach annehmen“, skizziert Niederberger eine Möglichkeit, die nach den Einzelgesprächen eintreten kann. Auch den 35 Mitarbeiter/-innen offeriert das Haus interne Stellenwechsel.

Betreutes Wohnen ist über ambulante Dienste auch nach März 2024 versorgt

Die Menschen im betreuten Wohnen werden schon jetzt von einem (anderen) ambulanten Pflegedienst versorgt und sind über den Hausnotruf des DRK abgesichert. Die psychosoziale Betreuung bietet das Team des Alexander-Stifts weiterhin von einem anderen Standort aus an. „Kündigungen sind grundsätzlich möglich. Je mehr Menschen aber ihren Betreuungsvertrag weiterführen, umso eher kann das derzeitige Angebot aufrechterhalten werden. Sollten nur noch wenige Bewohnerinnen und Bewohner den Betreuungsvertrag fortführen, ist alternativ auch eine Art separates Angebot ,Wohnen mit Service' laut Alexander-Stift denkbar“, so der Bürgermeister, der darüber froh ist. „Essen auf Rädern" würde dazu ebenso gehören wie das gerade eben neu ins Leben gerufene Bürger-Mobil. „Es ermöglicht den Bewohnern schon jetzt mehr Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.“

Der Bürgermeister habe gewusst, dass der Betreibervertrag endet. So bedauerlich der Rückzug des Alexanderstifts nun sei, so „erwartbar“ war die Sache für ihn auch. Und: „Ich kann die Gründe nachvollziehen.“ Wir haben sie in unseren Artikeln am 10. und 25. Februar dargelegt.

Bürgermeister Niederberger will Perspektiven fürs Wohnen bis ins hohe Alter in Berglen entwickeln

„Jetzt ist es an der Zeit, dass sich Verwaltung und Gemeinderat konkrete Gedanken dazu machen, wie ein Leben im Alter in Berglen mit allem, was dazugehört, aussehen kann“, so Holger Niederberger. Dabei gehe es keineswegs nur um die Bereitstellung von Pflegeplätzen. „Ich wünsche mir Perspektiven und Alternativen“, sagt er über betreutes Wohnen mit und ohne Pflege in den eigenen vier Wänden oder in einer Pflege-Wohngemeinschaft, Einkaufsservice und vieles weitere mehr im Bereich Gesundheit, Unterhaltung, Bildung und Geselligkeit. „Ich möchte, dass sich alle bis ins hohe Alter in unserer Mitte wohlfühlen und hier wohnen bleiben können. Das wird die Herausforderung in der nahen Zukunft für uns sein“, sagt Niederberger. Konzepte, Ideen und ihre konkrete Umsetzung wird er mit Gemeinderat und Bürgerschaft in den kommenden Monaten diskutieren und besprechen. Er wünscht sich bis dahin auch Geduld: „Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht.“