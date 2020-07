Der Netto-Markt am Ortseingang von Oppelsbohm wird neu und größer gebaut. Deshalb muss am bisherigen Standort die Erschließung geändert werden. Die Erweiterungsfläche erstreckt sich bis zu den seitherigen Kundenparkplätzen. Die Zu- und Abfahrt von und zur Kreisstraße auf das Grundstück wird deshalb Richtung der Parkplätze nach Südwesten verschoben. Die Linksabbiegespur für Kunden, die von der Ortsmitte her kommen, wird entsprechend angepasst.

Bislang ist außerdem am Ortseingang eine