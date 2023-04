Neue Aussegnungshalle in Berglen-Hößlinswart: Edle Spende für würdigere Abschiede

Ein seltsamer Anblick: Stehtische mit Blumen und volle Sektgläser in der Aussegnungshalle des Hößlinswarter Friedhof. Dazu spielt der Posaunenchor beschwingte Melodien. Ganz klar: Eine Feier, das gibt's nur einmal, das kommt so schnell nicht wieder. Die Berglener weihten das neue Gebäude ein, das die alte Kapelle aus den 50er-Jahren und den ebenfalls alten Anbau aus den 70er-Jahren zu einer schützenden Hülle vor Wind, Regen, Sonne und Autolärm macht.

Walter Riker ging 2020 gleich mit einem Entwurf zum Bürgermeister

Angestoßen hat das Projekt vor drei Jahren der Hößlinswarter Mitbürger Walter Riker, Geschäftsführer der gleichnamigen Remshaldener Bauträger- und Immobilienfirma. „Sie haben 200 000 Euro gespendet und damit den Grundstein für noch würdigere Beerdigungen gelegt“, sagte Bürgermeister Holger Niederberger. Zudem brachte Riker bei seinem ersten Gespräch mit Amtsvorgänger Maximilian Friedrich bereits einen Entwurf vom Schorndorfer Architekturbüro Treide mit, das auf Kirchensanierungen spezialisiert ist.

Riker ging also nicht nur finanziell, sondern auch planerisch in Vorleistung, so dass die Umgestaltungsidee gut diskutiert werden konnte. Die Gemeinde und der Gemeinderat signalisierten relativ rasch, dass sie sich auf das Vorhaben einlassen und bei der Gelegenheit die Altbestände sanieren, das Baugelände ebnen und neu gestalten werden.

Nach schneller Handwerkersuche waren Corona und der Schulteswechsel Bremsen

Drittens machte Walter Riker Tempo, hoffte nach der Genehmigung des Baugesuchs im Oktober 2021 sehr optimistisch, dass noch im selben Jahr mit dem Bau begonnen werde. Zwar klappte das nicht, weil der Bürgermeisterwechsel und Corona dazwischenfunkten, aber die Gemeinde hatte vergleichsweise günstige Ausschreibungsergebnisse bei der sofort gestarteten Handwerkersuche erhalten. „Es wurde zwar insgesamt 100 000 Euro teurer“, sagte Architekt Wolfgang Treide, was Materialpreissteigerungen und dem Umstand geschuldet war, dass zwei solch' alte Bauten eben viele Überraschungen liefern. Allein das alte WC sei derart eng gewesen, dass sich darin Gehfähige kaum regen konnten. Es ist nun eine schlicht-schicke und behindertengerechte Toilette geworden – wie überhaupt der gesamte Friedhofszugang von der Widderstraße aus nun barrierefrei gestaltet ist. „Bei den Preisen heutzutage“, sagt Treide noch, „läge der Preis im übrigen 200 000 Euro höher“. Die Gemeinde hatte nochmal Glück.

Die eigentliche Bau- und Sanierungszeit betrug zehn Monate, die Handwerker stimmten sich sehr gut aufeinander ab, arbeiteten sozusagen Hand in Hand und akkurat, wie Treide lobte. „Es geht hier eng zu, sie mussten die bestehenden Gräber beachten“ – keine ganz einfache Baustelle also.

Insgesamt 485 000 Euro Kosten – dafür ist nun alles auch barrierefrei

Die Gemeinde legte letztlich auf Rikers Spende 285 000 Euro oben drauf. Das ist zwar viel Geld für so einen kleinen Friedhof im 760-Einwohner-Dorf – und wie viele geschlossene Aussegnungshallen auf Friedhöfen der anderen Berglen-Teilorte noch fehlen, darüber denkt man lieber nicht nach. Dafür wurde viele Jahrzehnte nicht investiert.

Immerhin musste für den Anbau sogar das Kriegerdenkmal versetzt werden, es steht nun an der Kapellenwand in der Nähe der Urnenstelen, kommt an dem kleinen Platz besser zur Geltung und soll, versprach Niederberger, auch noch gereinigt werden.

Und die Stufen zur offenen Kapelle wie zum offenen Anbau (siehe Archivbild) sind verschwunden. Durchgehend sind die Wege um die Aussegnungshalle herum und der Boden in der Halle mit grau-braunen Betonpflastersteinen belegt. Die aus Weißtanne gefertigten Holzlamellen zwischen den Balken an der Decke sehen edel aus und tragen zur guten Akustik bei: Obwohl vor dem künstlerisch gestalteten (alten) Buntglasfenster 16 Blechbläser spielen, obwohl eine Seite des neuen Anbaus verglast ist, wird hier nichts unangenehm für die Ohren.

Blick ins weiter entfernte Grüne und direkt auf drei neu gepflanzte Platanen

Die bodentiefen Fenster zwischen den breiten hölzernen Laibungen lassen den Blick frei schweifen zum bewaldeten Hang jenseits des Taleinschnitts, die frisch gepflanzten Platanen davor werden im Sommer für Schatten sorgen. Ob die Fenster bei Hitze geöffnet werden, entscheiden die Trauergäste - dass der Pfarrer oder Trauerredner oft nicht zu hören war wegen des Lärms, der von der Ortsdurchfahrt und Landesstraße her in den darüberliegenden Friedhof dringt, war ja einer der Hauptgründe für Rikers Engagement.

Dem edlen Spender hat die Gemeinde eine Dankestafel in die Holzwand eingelassen. „Das gehört zum guten Ton“, so der Bürgermeister. „Ich bin überrascht, des hätt ned sei miassa“, so der 73-jährige Riker. Das Endergebnis, dieser „schlichte Anbau mit klarer Linienführung“, so der Bauexperte, „der freut mich einfach. Mein erster Eindruck: umwerfend“.

Künftige Trauergesellschaften werden in genau die entgegengesetzte Richtung blicken als die Einweihungsgäste, zum Buntglasfenster. Dort in der Nische werden Sarg oder Urne stehen. Rechts führen zwei Türen in Nebenräume. Im „Raum der Stille“ kann man vom Verstorbenen Abschied nehmen, im anderen Kämmerchen bereitet sich der Trauerredner oder Pfarrer vor. Im alten Anbau rechts neben den Stühlen ist Platz für einen Chor, Posaunenchor oder andere Musiker und die Kränze, Schalen und Blumengestecke. „Das Gebäude hilft uns, die richtige Einstellung zu finden und trotz der Trauer mit einem guten Gefühl nach Hause zu gehen“, so Riker in seiner Ansprache.

Für den Pfarrer nicht nur angenehm, sondern symbolhaft und sinnstiftend

Auch Pfarrer Markus Kettling fand lobende Worte für die Initiative – nicht nur, weil er quasi am meisten vom geschützten Raum profitiere. „Eine Beerdigung soll Sinn stiften, bei ihr vergewissern sich die Gäste, es war ein einzigartiges Leben“, das nun vorbei sei, so Kettling. Der Friedhof als Garten voller Blumen sei „ein Hinweis auf das himmlische Paradies“, das nunmehr geschlossene Gebäude stehe symbolisch „für die himmlische Heimat“. Und die Birkenstämme, die an den Seiten die Glasfassade strukturieren, seien europaweit „Sinnbild für den Frühling und das neu aufbrechende Leben“.