Neuer Fahrplan auf der Busline 244 zwischen Schorndorf und Berglen ab 20. März

Die Buslinie 244 (Schorndorf - Oppelsbohm) soll laut Gemeindeverwaltung Berglen neu konzipiert werden. Grund dafür ist ihre Anfälligkeit für Verspätungen. Demnach plane der Landkreis die Linie sozusagen aufzuteilen, mit der Folge, dass die Strecke verkürzt wird und so die Anschlüsse an die S-Bahn in Winnenden und Schorndorf besser als bisher sichergestellt werden.

Bus 234 lässt Birkenweißbuch aus

Die neue Linie 234 lässt Birkenweißbuch aus (wird weiterhin über die Linie 244 angefahren). Von bislang 29 Fahrtenpaaren zwischen Montag und Freitag bleiben noch 19 übrig. Die Busse fahren jeweils stündlich zur Minute 38 in Richtung Oppelsbohm und zur Minute 49 in Richtung Schorndorf. An Samstagen sowie und Sonn- und Feiertagen gilt ein Zweistundentakt.

Wer an Sonn- und Feiertagen von Birkenweißbuch nach Schorndorf möchte, muss in den Bus der Linie 244 Richtung Oppelsbohm einsteigen, also den Umweg dorthin in Kauf nehmen. Diese Fahrgäste können im Bus sitzen bleiben, der dann zu einem der Linie 234 wird.

Schüler sind nicht betroffen

Laut VVS sei abgesehen vom Schülertransport bislang die Nachfrage auf der Linie gering gewesen, so die Gemeindeverwaltung. Die Schüler seien von den Änderungen nicht betroffen, die bisherigen Schulfahrten blieben erhalten, erfolgen auf der bisherigen Linie 244, auf der es keine Änderungen gibt.

Für Fahrgäste aus Vorderweißbuch und Streich gebe es keine Änderungen, wie bislang ergebe sich auch künftig auf den Linien 234 und 244 von Montag bis Freitag ein überwiegender Halbstundentakt, an Samstagen ein Zweistundentakt, der durch die beiden Linien zeitweise sich zu einem Stundentakt verdichtet – so wie im seitherigen Fahrplan der Linie 244.

Plan gilt ab 20. März

Außer der verbesserten Anschlusssicherheit und weniger Verspätungen wird auch der wirtschaftlichere Betrieb als Grund für die Änderung angeführt. Sie wird ab 20. März gelten.