Nur Amtsinhaber Maximilian Friedrich kandidiert bei der Bürgermeisterwahl in Berglen

Montagabend, 25. Mai, 18 Uhr: Die Bewerbungsfrist ist abgelaufen und der Briefkasten am Rathaus in Oppelsbohm ist leer. Damit steht fest, dass Amtsinhaber Maximilian Friedrich, 33, der einzige Bewerber für die Wahl am Sonntag, 21. Juni, ist. Friedrich hatte seine erneute Bewerbung schon vor Langem, gleich zu Beginn der Bewerbungsfrist, bekanntgegeben und eingereicht. Er hatte die Wahl für seine erste Amtsperiode vor acht Jahren im zweiten Wahlgang mit 62,5 Prozent gewonnen, nachdem ihm im ersten Wahlgang nur wenige Stimmen zur absoluten Mehrheit und damit bereits zum Sieg gefehlt hatten.