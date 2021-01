Die Woche geht ja gut los. Am Wochenende hat es geschneit, am Sonntag fast den ganzen Tag. Das bedeutet am Montag Großkampftag für den Bauhof der Gemeinde. Alle verfügbaren Männer und Fahrzeuge sind für den Winterdienst eingespannt.

Bauhofleiter Markus Albrecht sitzt am Steuer des großen Schleppers, 130 PS stark und neun Tonnen schwer, wenn er mit Streusalz hintendran und großer Schaufel vorne voll beladen ist. Aber Albrecht lenkt bei der Anfahrt vom Bauhof zur ersten Station den