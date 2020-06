Allen Leuten recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Dies erfährt die Gemeinde Berglen nun auch bei der Erneuerung der Fußgängerbrücke über den Buchenbach zwischen der J.-S.-Bach-Straße und der Silcherstraße in Oppelsbohm. Der bisherige Überweg war in die Jahre gekommen, vor allem sein mit Natursteinen gemauerter Unterbau nicht mehr zu sanieren, auf Dauer nicht mehr sicher. Noch zwei andere Brücken standen zur Erneuerung an, so dass die Gemeinde ein Paket schnürte, alles in einem Zug