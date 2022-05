Posaunenchor Oppelsbohm feiert 100-jähriges Bestehen mit Jubiläumskonzert

1921 und 1922, drei beziehungsweise vier Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs, ging eine Welle der Gründung von Chören, Kapellen und Musikvereinen übers Land. Manche von ihnen haben nicht überlebt, was zum Teil auch damit zu tun hatte, dass es bekanntlich einen weiteren Krieg gab. Es gab aber zahlreich Wiedergründungen und so haben im vergangenen und in diesem Jahr viele ihren 100. Geburtstag gefeiert. Einer ist der Posaunenchor Oppelsbohm.

Er hat auch die Pause wegen der Corona-Pandemie überlebt. Das Jubiläumskonzert am Samstag, 7. Mai, in der Mauritiuskirche in Oppelsbohm, Beginn 18 Uhr, ist der erste öffentliche Auftritt seit langem, berichtet der Vorsitzende Martin Kirchdörfer, zwar erst seit einem halben Jahr im Amt, aber an der Posaune aktiv, seit er acht Jahre alt war.

Der Chor habe sehr vom Zusammengehen der evangelischen Kirchengemeinden in Berglen profitiert, sei also auch ein Beispiel für das Gelingen der Fusion. Die „Mannschaftsstärke“ sei dadurch von zwölf bis 15 Aktiven auf rund 25 Bläser angewachsen. Zur Corona-Pause erzählt Kirchdörfer, dass man gespielt habe, soweit es die Vorgaben zuließen, mit „Üben open air“ als Notbehelf. Man nutzte dabei aus, dass Oppelsbohm im Tal liegt, hat nämlich den Ort jeweils zu zweit an Sonntagmorgen von umliegenden Hügeln herab „beschallt“, manchmal habe allerdings der Wind da nicht mitgespielt.

„Das Schöne, das Gute und das Wahre als verlogenen Schein zu entlarven“

Der Chor hat sich für sein Jubiläumskonzert Besonderes einfallen lassen, das Programm angelehnt an einen zeitgenössischen Komponisten für Kirchenmusik: Traugott Fünfgeld, 1971 in Offenburg geboren, zunächst Kantor in Lahr, danach und seither Bezirkskantor in Offenburg und 2021 zum Kirchenmusikdirektor ernannt, wird kommen und dabei natürlich einige seiner Stücke selbst dirigieren. Es sind auch bekannte Werke von Bach und Händel darunter, in entsprechenden Arrangements und mit Vor- oder Nachspielen oder Begleitsätzen von Fünfgeld.

In der Festschrift zum Jubiläum gehen in ihrem gemeinsamen Grußwort Pfarrerin Kerstin Günther und Pfarrer Markus Kettling auf einen interessanten Aspekt der Gründungswelle vor 100 Jahren ein. Damals seien viele Instrumental- und Gesangschöre entstanden auch als Bewegung gegen die atonalen Musikstücke dieser Zeit, wobei es zu denen auch Pendants in der Malerei und in der Architektur gegeben habe, mit dem Anspruch, damit „das Schöne, das Gute und das Wahre als verlogenen Schein zu entlarven“. Dem seien die vielen Chorgründungen dieser Zeit entgegengetreten.

Der ehemalige Vorsitzende Günther Rapp hebt in seinem Grußwort zum einen auf die Nennung von Posaunen im Psalm 150 ab, wo zum Lobe Gottes durch dieses Instrument aufgerufen wird, zum andern auf die seit 1974 im zweijährigen Rhythmus durchgeführten württembergischen Posaunentage in Ulm, insbesondere auf die Schlussveranstaltung auf dem Münsterplatz mit Tausenden von Bläsern.

Helmut Schallenmüller, Leiter des Posaunenchors seit 1998, erinnert daran, dass es früher mühsam war, geeignete Literatur zu finden, und dass durch die beiden Kriege es nur wenige Komponisten gab, die „für uns einfache Musiker geeignete Werke verfassen konnten“. Einer von ihnen sei eben Traugott Fünfgeld. Schallenmüller betont auch, dass es nun zwei Chöre in der Gemeinde gebe, dies werde vorerst auch so bleiben, da nach wie vor in drei Kirchen Gottesdienste stattfinden – in Oppelsbohm, in Steinach und in Hößlinswart. Man werde sich aber gegenseitig mit Bläsern aushelfen und manche Auftritte gemeinsam absolvieren.

In der Chronik heißt es, dass in den Nachkriegswirren damals mit dem Posaunenblasen eine Gemeinsamkeit entstanden sei. Der erste Name, der dort auftaucht, ohne Vorname, ist Schramm, dieser habe den Chor seinerzeit mit Instrumenten versorgt, über Kredite und ohne Gewähr, ob und wie diese in dieser unsicheren Zeit zurückgezahlt werden können. Wobei die hohe Inflation später dieses Problem auf ihre Weise vereinfachte, beziehungsweise löste. Der Chor bestand zunächst aus zwei Gruppen, einer Oppelsbohmer und einer Öschelbronner, und man traf sich zum Proben in den Häusern der Chormitglieder.

Himmelfahrtsfeier im Königsbronnhof

Die Fusion nahm ihre Anfänge bei der Himmelfahrtsfeier im Königsbronnhof. Erster Dirigent war Herr Vogel aus Backnang (in der Chronik ebenfalls ohne Vorname), bezahlt mit selbsterzeugten Naturalien, die die Mitglieder zur Übungsstunde mitbrachten. Ihm folgte Jakob Klöpfer aus dem nahen Birkmannsweiler, über die Ortsgrenzen hinaus bekannt als „Musik-Jakob“. Der Dritte war Richard Nachtrieb aus Bretzenacker, damit der Erste aus dem heutigen Berglen. Höhepunkte im Konzertkalender waren damals die Posaunentage, meistens in Esslingen oder Ludwigsburg, wo Hunderte von Bläsern gemeinsam spielten. Dann kam der Krieg und es war so einfach wie traurig: Eingezogene Bläser konnten nicht mehr mitspielen, das Chorblasen kam zum Erliegen. Nachtrieb selbst kehrte nicht mehr aus dem Krieg zurück.

Hermann Benz aus Öschelbronn wurde sein Nachfolger, blieb es fast 40 Jahre lang bis 1984. Eine Handvoll Bläser feierten am Ostersonntag 1946 auf dem Oppelsbohmer die Auferstehung. In den 50er Jahren bekam der Chor Zuwachs, es kamen das Spiel bei Beerdigungen, das Blasen an Silvester, dazu, es entwickelte sich ein Vereinsleben mit Ausflügen. In den 70er Jahren bildete sich eine gezielte Jugendbläserausbildung, um für Chornachwuchs zu sorgen, maßgeblichen Anteil daran und der Entstehung einer Jungbläsergruppe hatte Emil Siegle aus Bretzenacker, der Nachfolger von Benz, Dirigent bis 1998. Die Posaunenchöre Steinach-Kottweil (Leiter Karl-Heinz Müller) und Oppelsbohm bestritten zusammen mit dem Gemeindechor Hößlinswart, dem Kirchenchor Oppelsbohm (Leiter Siegfried Schmollinger) und (dem jüngst verstorbenen) Gerhard Birkhold an der Orgel 1993 das Kirchenkonzert zum Abschluss der Festwochen anlässlich von „700 Jahre Berglen“.

1997 folgten Konzerte zum 75er-Jubiläum in der Mauritiuskirche, die Bläserliteratur wurde „jünger“, „populärer“, das Mitspielen durch gemeinsame Probenwochenenden in Sechselberg, Lutzenberg und im Schwarzwald attraktiver, nicht zu vergessen dabei die ebenfalls „gemeinschaftsbildenden“ Erlebnisse bei den Landesposaunentagen und Ausflügen. 1998 übernahm Helmut Schallenmüller von Emil Siegle das Dirigentenamt, Deborah und Matthias Weith machten sich ebenfalls um die Nachwuchsausbildung verdient, das Kurrendeblasen zu Silvester wurde zur Tradition.

Berührend sind auch die Grußworte der ehemaligen Pfarrer, die beschreiben, was ihnen der Posaunenchor bedeutete, vor allem wenn Annette und Horst Rüb (1996 bis 2007) schreiben, dass sie nach ihrer Zeit in Oppelsbohm Dienste in einer Gemeinde taten, in der es keinen Posaunenchor gibt: „Wir haben das schmerzlich vermisst.“