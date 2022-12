Prozess in Waiblingen: Weihnachtsfeier in Berglen eskaliert völlig

Mit einem aus dem Ruder gelaufenen Weihnachtsfest in den Berglen hatte sich das Waiblinger Amtsgericht zu beschäftigen. Die damaligen Ereignisse haben dazu geführt, dass der Hausherr wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung angeklagt war.

Der Mann, 48, geboren in Rumänien, wo er acht Jahre lang die Schule besuchte und sich anschließend zum Maler qualifizierte, so seine Angabe vor Gericht, kam 2014 nach Deutschland, wo er seit drei Monaten Arbeitslosengeld bezieht. Er hätte wohl in Schorndorf einen Arbeitsplatz in Aussicht, erwiderte er auf den Hinweis des Richters, dass Maler hierzulande händeringend gesucht würden, aber dort hätte er um 6 Uhr in der Früh anfangen müssen. Und es sei leider nicht möglich, um diese Uhrzeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln von den Berglen aus Schorndorf zu erreichen.

Mit Bier und Schnaps kam der Mann auf 2 Promille Alkohol im Blut

Nach seinen Lebensverhältnissen befragt, berichtete er weiter, dass er eine Tochter habe, die bei der Mutter, von der er geschieden sei, in England lebe. Ihr überweise er im Monat 100 Euro Unterhalt. Drogen- oder Alkoholprobleme habe er nicht. Drogen konsumiere er überhaupt nicht, Alkohol trinke er nur gelegentlich, bei Geburtstagen oder an Weihnachten.

„Weihnachten, das Fest des Friedens und der Familie, wie lief das im vergangenen Jahr bei Ihnen ab?“, wollte der Richter es ganz genau wissen. Eigentlich hätte es eine gemütliche Familienfeier werden sollen, zu der sich der Angeklagte, seine Lebensgefährtin, deren Tochter, deren Sohn und ein Cousin der Frau des Sohnes fern der rumänischen Heimat am frühen Abend des zweiten Weihnachtsfeiertags zusammengefunden hatten. „Wir hatten miteinander Spaß, hörten im Keller Musik und tranken miteinander Bier“, berichtete der Angeklagte mit Hilfe eines Dolmetschers.

Zwei Männer geraten in Streit, der Rausgeschmissene tritt die Tür ein

Schließlich sei man dann in die Wohnung hinaufgegangen. Dort hätten seine Lebensgefährtin und deren Tochter, die mit im Haus lebe, aufgetischt. Man habe miteinander gegessen, gefeiert und weiter getrunken - nicht nur Bier, sondern auch „Tuica“, also Schnaps, räumte er auf die Nachfrage des Richters ein, wie viel Flaschen Bier er denn getrunken habe, um auf eine Blutalkoholkonzentration von zwei Promille zu kommen. Dennoch, so versicherte der Angeklagte, könne er sich an das Geschehen in der fraglichen Nacht noch gut erinnern.

Irgendwann sei dann die Stimmung gekippt, berichtete der Angeklagte weiter. Er habe einem Verwandten seiner Lebensgefährtin vorgehalten, dass dieser in Rumänien ihren Sohn zusammengeschlagen habe. Dies sei undankbar und unrecht, habe der doch dafür gesorgt, dass er überhaupt nach Deutschland gekommen sei. Ein Wort habe das andere gegeben, und schließlich habe der Gast den Hausherrn aufgefordert, mit ihm vor die Tür zu kommen, damit sie dies unter vier Augen ausmachen könnten. Er habe daraufhin die beiden Besucher aufgefordert zu gehen und sie nach draußen komplimentiert. Es sei Weihnachten, sie hätten hier nichts mehr verloren.

Mit einem Scheit Holz bewaffnet, weil der Kontrahent größer und stärker war

Kurz darauf habe ihn dann die Tochter seiner Lebensgefährtin alarmiert, er solle schnell kommen: „Er hat die Tür eingetreten und kommt herein!“ Er sei sofort in den Hausflur gegangen, da sei auch schon der Angreifer auf ihn zugerannt gekommen. Und da dieser ihm körperlich überlegen gewesen sei, habe er aus der Kiste, in der er im Hausflur das Brennholz aufbewahre, ein Scheit herausgenommen und es dem Kontrahenten auf den Kopf geschlagen.

Nachdem er diesen, der laut Polizei eine Blutalkoholkonzentration von 2,6 Promille aufwies, wieder ins Freie geschafft hatte, habe er die Polizei alarmiert, „weil die Tür war ja eingetreten, und ich hatte Angst, dass uns der Vermieter deswegen rauswirft“, so seine Erklärung. Die Polizei habe ihn dann gegen zwei Uhr in der Früh nach Winnenden mitgenommen, um den Vorfall auf dem Revier aufzunehmen.

Die Zeugen bleiben der Verhandlung fern

Weder der Geschädigte noch der Sohn der Lebensgefährtin erschienen trotz ordnungsgemäß zugestellter Ladung als Zeugen zur Verhandlung. Sie sind nach Kenntnis des Verteidigers unter der angegebenen Anschrift wohl auch nicht mehr erreichbar. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft verzichtete daraufhin darauf, die Verhängung eines Zwangsgeldes gegen die beiden zu beantragen, um sie vors Gericht zu zitieren.

Das Verfahren gegen den Angeklagten, nach Ansicht des Richters wohl eher ein Fall von Notwehr unter Betrunkenen, wurde „als vorgezogener Beitrag zum Weihnachtsfrieden“, so der Richter, mit Zustimmung auch der Anklage, eingestellt. Die Verfahrenskosten trägt die Staatskasse, der Angeklagte muss seine eigenen Auslagen übernehmen.