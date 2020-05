Der Weg, eher ein Trampelpfad, ist kaum einen Meter breit, also weit entfernt von den zwei Metern, ab denen es erlaubt wäre. Dort durchzubiken ist also an sich schon verboten, auch Reiten nicht erlaubt, eigentlich, ergänzen Dr. Manfred Hennecke und Peter Elsäßer. Und in einem ausgewiesenen Naturschutzgebiet wie im Gewann Sommerrain beim Stöckenhof ist beides erst recht tabu, eigentlich. Unabhängig von der Breite des Wegs dort, versteht sich.

Verbotsschilder und eine Barrikade