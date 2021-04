Eine öffentlichkeitsträchtige, von der Presse berichtete, Baumpflanzaktion unter dem Motto „Schutz einheimischer Arten“ für eine einzige Pappel? Wieso das denn, wird sich da mancher wundern. Denn Pappeln gibt es doch wohl genug, seien eigentlich ein gewohntes Bild in der hiesigen Landschaft, an Rems und Murr, räumt auch das Landratsamt schon in seiner Einladung ein.

Die Betonung liegt dabei auf eigentlich. Denn in den allermeisten Fällen handelt es sich gar nicht um die einheimische