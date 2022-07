Sonderausstellung im Heimatmuseum in Berglen: Steinzeit und Alabaster-Köpfe

Soweit bekannt ist Berglen nie von Korb kolonisiert worden. Muss trotzdem über die Rückführung historischer Kulturgüter gesprochen werden? Peter Elsässer, der Vorsitzende des Heimat- und Museumsvereins, muss über den schiefen Vergleich und ziemlich verwegenen Gedanken schmunzeln.

Die Funde aus der Steinzeit, die am Sonntag im Heimatmuseum zu sehen sind, sind ja nicht geraubt worden, im Gegenteil, sie hätten dort sonst das Jahr über eh keinen Platz und deshalb ist Berglen froh, dass sie im Steinzeitmuseum in Kleinheppach gut aufgehoben sind.

Sie stammen aus der Sammlung von Eugen Reinhard (1900-1992), der sie über Jahrzehnte hinweg vor allem in den Bereichen Stöckenhof/Öschelbronn und Vorderweißbuch/Buhlbronn aufgespürt hab: Fellschaber, Reste von Werkzeugen aus der Mittel- und Jungsteinzeit, alles fein säuberlich nummeriert, katalogisiert. Dazu gibt es in der Ausstellung Karten und erläuternde Texte.

Elsässer wird dazu anhand von Steinen aus dem Schwäbisch-Fränkischen Wald und Pyrit von der Alb, eigene Fundsachen von ihm, erklären, wie damals Feuer gemacht wurde und warum dazu oft gepinkelt wurde, weil nämlich Harnstoff stark entzündlich ist, das wussten also schon unsere Altvorderen. Damals wurden die Berglen auf der Höhe besiedelt, wohl auch in Oberweiler und im Kieselhof. Unten, im Buchenbachtal, war da noch schlicht Sumpf.

Sandstein-Karikatur von Mick Jagger

Hobbybildhauer Erich Epple aus Oppelsbohm steuert zur Ausstellung eine Auswahl seiner Skulpturen bei, darunter eine Sandstein-Karikatur von Rolling-Stones-Chef Mick Jagger mit seiner herausstechenden Oberlippe. „Was man aus Alabaster so alles machen kann“, wird sich mancher Besucher wohl wundern beim Anblick der Kunstwerke aus dem „Gips der Götter“ oder „Marmor aus dem Meer“, denen man nicht ansieht, wie schwer dieses brüchige, zerbrechliche Sedimentgestein zu bearbeiten ist, „das immer wieder für Überraschungen gut ist“, so Epple schmunzelnd. Die Ägypter haben es einst zu Glas verarbeitet, eine Handwerkskunst, die noch heute in Italien bekannt ist. Auf rotem Sandstein zeigt Epple außerdem altchinesische Münzen, beliebte Anhängermotive, „verewigt“.

Barbara Hahn, Töpferin a. D. aus Birkenweißbuch, zeigt Gefäß- und Gebrauchskeramik von ihr, auch die Glasuren der Vasen, Teller, Tassen und Schüsseln sind von ihr, alle Ausstellungsstücke sind also Unikate. Sie wird noch einmal, extra für die Ausstellung, töpfern, interessierten Besuchern zeigen, wie’s geht.

Norbert Hückelhoven, Hobbytöpfer und einst Torwart beim SSV, aus Berlin stammen und seit Anfang der 70er-Jahre in Berglen lebend, zeigt Figuren mit christlichem beziehungsweise biblischem Bezug, hergestellt in verschiedenen Techniken, die er selbst einst in Kursen bei den Landfrauen oder dem Verein Interessierten beibrachte.

Bürgermeister Holger Niederberger eröffnet die Sonderausstellung

Gisela Haas aus Birkmannsweiler, früher Steinach, steuert ebenfalls eigene Töpfereien bei, mit zarten, filigranen Motiven, darunter ein Frosch auf einem Zucchini-Blatt.

Die Sonderausstellung wird um 11 Uhr durch Bürgermeister Holger Niederberger eröffnet (ab 14 Uhr bewirtet, jeweils 11, 14, 15 und 16 Uhr Einführung durch Organisator Diethard Fohr, 14.30 Uhr allgemeine Führung mit Museumsleiter Rolf Hahn, der auch Waren der früheren Ziegelei in Oppelsbohm und der Hößlinswarter Häfner zeigt, Ende der Ausstellung 17 Uhr, Eintritt frei, um Spenden wird gebeten).