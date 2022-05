Streik: Notbetreuung in der Kita Sonnenschein in Oppelsbohm

Für Donnerstag, 12. Mai, sind erneut Warnstreiks von Erzieherinnen in Kindertagesstätten angekündigt. Die Gewerkschaft Verdi hat im Zuge ihrer Tarifverhandlung mit den kommunalen Arbeitgebern dazu aufgerufen.

Die Kinder und Eltern in Berglen scheinen beim nächsten Streiktag glimpflich davonzukommen. Denn die Gemeindeverwaltung weiß, Stand später Dienstagnachmittag, nur von einem Streik in der Kita Sonnenschein am Schumannweg in Oppelsbohm. Dort wird es eine Notbetreuung geben.