Es sieht offenbar weiterhin nicht gut aus für die Waldhornbrennerei in Oppelsbohm in ihrem anhaltenden Rechtsstreit mit dem Verband der schottischen Whiskyhersteller um die Verwendung des Namens „Glen Buchenbach“. Zwar hat die Berufungsinstanz, das Oberlandesgericht in Hamburg, noch kein Urteil verkündet, aber dessen vorläufige Einschätzung lasse „eine Tendenz gegen uns erkennen“, so Jürgen Klotz unmittelbar nach der Verhandlung am Telefon.

Weiteres Vorgehen wird mit Anwalt