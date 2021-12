Seit Wochen funktioniert bei einer Anwohnerin des Webergässle in Oppelsbohm der Festnetzanschluss nicht. Ein Nachbar berichtet, das sei allerdings nicht nur bei ihr so, und Anrufe bei der Störungsstelle der Telekom liefen ins Leere, die Situation verbessere sich einfach nicht. Also Anruf bei deren Pressestelle: Was ist da los? Die Antwort kommt verständlicherweise nicht aus dem Stand, die muss sich schließlich auch erst schlau machen, aber doch immerhin noch am gleichen Morgen.

Also,