Vater verteilt Flugblätter mit übler Nachrede und kündigt vor dem Amtsgericht weitere Straftat an

Wegen übler Nachrede und Beleidigung ist ein 41-jähriger lediger Vater auf der Anklagebank des Amtsgerichts Waiblingen gelandet.

Seine elfjährige Tochter lebt bei ihrer Mutter in den Berglen. Von dieser lebe er seit 2011 getrennt. Selbstverständlich, stellte er auf Nachfrage der Richterin hin klar, bezahle er den Unterhalt für sein Kind, der diesem zustehe. Dies sei nicht nur eine gesetzliche, sondern auch eine moralische Verpflichtung.

Das Sorgerecht liege bei der Mutter. Er selbst habe geregeltes Umgangsrecht. Dies bedeute, dass er sein Kind unter Aufsicht des Jugendamtes jedes zweite Wochenende treffen darf. Dies empfindet der 41-Jährige jedoch als demütigend und ungerecht. Deshalb ist er seit Jahren mit dem Jugendamt im Clinch.

Angeklagter sieht Tochter bedroht

Ungerecht behandelt fühlt er sich auch vom Waiblinger Familiengericht, dessen Entscheidungen seiner Meinung nach stets zu seinen Ungunsten ausfallen würden und das ihm verboten habe, sich weniger als 100 Meter dem Wohnhaus der Mutter des Kindes zu nähern. Aus diesen Gründen sei er gezwungen, „eine Art Guerillakrieg“ zu führen, für das körperliche und seelische Wohl seiner Tochter, die er unmittelbar bedroht sieht.

Im vergangenen November schrieb er an eine mit der Mutter seiner Tochter befreundete Familie und an die Großmutter seiner Tochter Briefe, in denen er die Mutter beschuldigte, das Kind körperlich und seelisch zu misshandeln, es ihm zu entfremden und zu verhindern, dass es mit seinem Vater Kontakt habe. Die Mutter erstattete daraufhin gegen ihn Anzeige wegen übler Nachrede.

Vier Anzeigen wegen Beleidigung

Als er dazu auf dem Winnender Polizeirevier Stellung nehmen sollte, erklärte er dem Beamten, der die Anzeige bearbeitet, der Staat „scheiße“ seit Jahrzehnten auf das Leben von Kindern. Dadurch hätten sich aus ideologischen Gründen im Backnanger Jugendamt mit Unterstützung des Familiengerichts kriminelle Strukturen etabliert. Dies brachte ihm vier Anzeigen wegen Beleidigung durch die betroffenen Jugendamtsmitarbeiterinnen und die Richterin ein.

Die 40-jährige Mutter des Kindes erklärte im Zeugenstand, dass der Mann auf diese Art und Weise seinen Unmut zum Ausdruck zu bringen versuche. Er verteile zudem in ihrer Nachbarschaft Flugblätter, doch die von ihm vorgebrachten Anschuldigungen wurden vom Jugendamt geprüft: Sie seien unbegründet. Tatsache sei dagegen, dass er auf das Kind einwirke und versuche, es zu manipulieren. Zwischen den Eltern selbst finde keine Kommunikation statt, den ihm zustehenden begleiteten Umgang lehne er ab.

Im Gericht kündigt er neues Flugblatt an

Das Urteil der Richterin sieht eine Geldstrafe in Höhe von 50 Tagessätzen zu 30 Euro, also insgesamt 1500 Euro vor, dazu muss der Mann die Kosten des Verfahrens übernehmen. Der Angeklagte akzeptierte das Urteil und verzichtete darauf, dagegen Berufung oder Revision einzulegen.

Die Richterin erläuterte, dass es für ihn gesprochen habe, die Vorwürfe unumwunden zuzugeben. Zu seinen Ungunsten legt sie ihm allerdings aus, dass er noch im Gerichtssaal die nächste Straftat ankündigte, das Verteilen eines weiteren Flugblatts, in dem er erneut Vorwürfe gegen die Mutter, das Jugendamt und das Familiengericht erheben werde. „Ich werde erst damit aufhören, wenn man mich hört und sich mit meinen Anschuldigungen sowie dem Schicksal meines Kindes beschäftigt“, erklärte er. Was die Geldstrafe anbelange, so sei sie gerade einmal halb so hoch wie die Kosten eines Verfahrens vor dem Familiengericht, von dem er jetzt schon wisse, dass er es verlieren würde.

Ein Weg, der in Richtung Gefängnis führt

Die Richterin und die Staatsanwältin ermahnten den Mann eindringlich: Er befinde sich auf einem gefährlichen Weg. Wenn er ihn weiter beschreite, dann lande er mit Sicherheit irgendwann im Gefängnis. „Sie sind doch ein einsichtiger und vernünftiger Mann. Möchten Sie eine derartige Zukunft für sich? Möchten Sie nicht stattdessen ein Vorbild sein, auf das ihr Kind stolz sein kann?“, insistierte die Richterin eindringlich. „Denn wenn Sie etwas behaupten, das nicht nachgewiesen ist, dann handelt es sich dabei um eine Straftat, egal wie Sie Ihre Behauptung formulieren.“

Sie empfahl ihm stattdessen, sich an einen Anwalt zu wenden, mit dessen Hilfe den Rechtsweg zu beschreiten und zu versuchen, auf gesetzliche Art und Weise seine Ansprüche durchzusetzen.