Veteranenclub Berglen: Was Besucher beim Brauchtumstag am 26. Juni erwartet

Die Reihe der Veranstaltungen und Feierlichkeiten zum 50-Jahre-Jubiläum der Gemeinde geht weiter. Man könnte auch sagen, der Veteranenclub setzt noch einen drauf, mit seinem Brauchtumstag am Sonntag, 26. Juni, im und am Vereinszentrum in Vorderweißbuch. Denn der Vorsitzende Thomas Häußer sagt mit Stolz, aber auch vollem Recht: „Wir können die Vergangenheit sehr gut spiegeln, eigenständig zeigen, was Landleben ausmacht.“

Der Blick reicht freilich noch weiter zurück als das vergangene halbe Jahrhundert, bis mindestens in die 50er Jahre. Häußer, Jahrgang 1963, ist zu jung, um die noch selbst erlebt zu haben, aber er kennt die Geschichte(n), die Erzählungen der Alten. Ländliches Leben bedeutete viel Arbeit, Schweiß und ja, auch Armut. Er stammt selbst aus einer Familie, die noch von der Landwirtschaft gelebt hat, in der noch das meiste, wie man sagt, „mit der Hand am Arm“ gemacht wurde. Aber auch in der Landwirtschaft setzte in den 50er und 60er Jahren sich die Mechanisierung durch, die Pferde und Kuhgespanne wurden durch Zugmaschinen, Traktoren ersetzt, Dreschmaschinen wurden nach und nach eingesetzt, das erleichterte vieles und führte zugleich zu mehr Erträgen. Er erlebte das als sechsjähriger Bub, der auf dem Bauernhof in Bretzenacker aufwuchs, Ende der 60er Jahre mit, als ein neuer Deutz angeschafft wurde, der zweite Traktor der Familie. „Ich war dabei, als wir den abgeholt haben. Der läuft noch heute, in Necklinsberg.“

Diese Mechanisierung und Motorisierung ist überhaupt die Wurzel, der Ausgangspunkt des Vereins. Bei aller gleichwohl verbliebenen Mühsal, für Häußer steht fest: „Ich hatte eine schöne Kindheit. Jeder hat jeden noch gekannt und es gab noch wenig Autos hier, wenig Verkehr.“ Es sei schade, dass die Landwirtschaft heute nicht mehr den Stellenwert habe. „Auch heute will ja jeder noch essen, aber schier jeden stört etwas.“

Auch dass immer mehr Leute in der Stadt aufwachsen, die sich die Landwirtschaft nur als heile Welt vorstellen, habe das ländliche Leben geschwächt. Das nehme nicht nur er so wahr, sondern auch andere „Eingeborene“. Viele von denen sind weggezogen, „Städter“ sind, mit den neuen Baugebieten, zugezogen. Dem etwas entgegenzusetzen, Tradition, Brauchtum zu bewahren, dazu haben sich 16 junge Leute, zwischen 16 und 20 Jahre alt, 1979 zusammengeschlossen. Ein paar von dieser „alten Garde“, darunter Häußer, sind nach wie vor dabei.

Zum Thema Milch wird Butter gemacht

Dieser Bereich mit Oldtimerschleppern ist natürlich bei der Veranstaltung vertreten. Ebenso das Thema „Milch“. „Damals schaute ja noch aus jedem Haus eine Kuh raus“ erinnert er an Zeiten mit Milchhäusle und Milchauto. Das eigenhändige Buttern wird ein Höhepunkt, verspricht Häußer. Ebenso wie das Dreschen mit dem Dreschflegel, das zwei Veteranen aus Bretzenacker, Karl Jeutter und Emil Siegle, die das noch können, samt den Taktsprüchen dazu, vorführen werden. Die rund 100 Jahre alten Dreschflegel wurden eigens entstaubt.

Eine Stifterdreschmaschine wird gezeigt von einem Lohnunternehmer aus Birkmannsweiler. Erinnerung an eine Zeit, als die noch in jeden Ort kamen, mit zwei, drei Stundenkilometer an der Zugmaschine hinten dran den Hügel nach Birkmannsweiler hochzuckelten, „ich habe das beides leider selbst nicht mehr erlebt, das haben mir die Alten im Dorf alles später erzählt, ich habe es also durch mündliche Überlieferung erfahren“. Ein Zwölf-PS-Lanz-Bulldog mit Maximaltempo sechs km/ und seiner „Geräuschkulisse“ wird sicher kaum weniger spektakulär. Auch das Schmieden mit einer Feldschmiede wird vorgeführt, von zwei Bekannten Häußers, einer aus Buhlbronn, einer aus Welzheim, „die machen das aus Leidenschaft“. Außerdem das Dengeln von Sensen von einem Vereinsmitglied.

„Wir sollten manchmal daran denken, wo wir herkommen“

Im nächsten Jahr ist er 30 Jahre Vorsitzender des Vereins: „Ich schätze dessen Sinn heute noch mehr als früher, bin aber keineswegs ein Gegner der Zukunft. Es wäre halt nur nicht schlecht, manchmal daran zu denken, wo wir herkommen, eben von der Landwirtschaft.“ Wie „erlebt“ er denn selbst das Berglen von heute, ist das noch ländlich geprägt? Er überlegt kurz: „Sicher nicht mehr alle Ort, die auf der Höhe aber schon noch. Wobei: Selbst Oppelsbohm ist, wenn man genau hinschaut, immer noch ein Dorf.“ Es habe in den letzten Jahren eine Rückbesinnung eingesetzt. Es lohne sich, das eine oder andere Gebäude zu erhalten, dafür zu kämpfen, um weiter nachfühlen zu können, wo man aufgewachsen ist, wo man seine Kindheit verbracht hat. „Gebäude sind ja auch Zeitzeugen.“

Aber auch der Verein habe sich ja verändert, gehe mit der Zeit, müss es, um zu überleben. Schlepper und Maschinen seien nicht mehr der Schwerpunkt, sondern Teil des Brauchtumsgedankens. Die Frauen, die Mütter, seien wichtig geworden, die Tradition des Haushaltführens, „es gab ja nicht nur die rein landwirtschaftlichen Tätigkeiten“. Waffel backen auf dem Holzherd, Spinnen am Spinnrad: „Wer weiß denn heute noch, wie das geht, und kann es? Meine Frau zum Beispiel.“ Georg Ziegler aus Grunbach, mittlerweile verstorben, hat es einst den jungen Frauen im Verein beigebracht. Ein historischer Tante-Emma-Laden und ein nicht minder betagtes Wohnzimmer werden ebenfalls gezeigt.

Zum Brauchtum gehört auch das „jüngste Kind“ des Vereins, die vor vier Jahren gegründete Boogie-Woogie-Gruppe. Häuser erinnert sich schmunzelnd: „Damals hieß es, jetzt tanzed sie au no.“ Natürlich seien auch im Verein selbst da nicht alle „mitgegangen.“ Aber: „Auch das hat ja die 50er Jahre mitgeprägt. Petticoats gehörten dazu.“ Elf Paare trainieren regelmäßig, über die „Retro Classics“ sind sie draufgekommen. Der Verein hat einen Riesenfundus an Kleidung aus dieser Zeit, Brautmoden, Bräutigamsanzüge, könnte laut Häußer gleich mehrere Modenschauen parallel damit bestücken. Dafür wurden sie auch schon mehrfach gebucht - bald wieder, im Herbst, drei Auftritte auf Gran Canaria, in einem sehr bekannten Café, verbunden mit einer Woche Urlaub auf der Insel. Neulinge sind stets willkommen. Der Älteste ist 71 „und tanzt wie Lump am Stecken“, so Häußer.

Sie hielten es einfach, unkompliziert, legten erst gar keinen Wert auf Perfektion, betont Häußer: „Wir könnten das Fest auch locker über zwei Tage weg verteilen. Aber nach der Coronazeit ist wichtiger, dass überhaupt wieder Aktivität stattfindet.“ Es brauche aber für alles auch „Personal“, Leute, die mitmachen, helfen, „wir könnten sonst noch viel mehr machen“.

Im immer weiteren Ausbau ist eine noch voll analoge Märklin-Eisenbahn

Im Bau, genauer Ausbau, ist eine Märklin-Eisenbahn. Die Grundausstattung wurde dem Verein vor drei Jahren geschenkt. Ein „harter Kern“ von Modelleisenbahnfans, eine Handvoll Rentner, Häuser sagt „eiserner Haufen“, sorgt zweimal in der Woche dafür, dass die Anlage, alles elektrisch, kilometerweise also Kabel unter der Platte, nix digital, immer perfekter wird und auch expandiert. Insgesamt hat der Verein derzeit etwa 100 Mitglieder, davon die Hälfte Aktive. Klar, dass bei einer solchen Veranstaltung alle helfen, wenn Häußer dafür oder zum „Arbeitsdienst“ „trommelt“, viele kämen aber einfach so und fragten „so, was schaffed mer jetzt?“. Es habe aber auch schon andere Zeiten gegeben.

Noch eine Attraktion, vor allem für Familien mit Kindern, aber nur, wenn es nicht zu heiß dafür ist, betont Häußer: Bauernhoftiere – wenn es, wie gesagt, kein Stress, keine Qual für die wird, Hühner, Schafe, eventuell eine Kuh, ein Kalb oder ein Pferd, die auf der Wiese untern den Bäumen beim Vereinsheim grasen können.

Die ehemalige Schule ist voll mit Magazin, Fundus und Ausstellungen

Das Vereinsheim ist das Gebäude der ehemaligen Grundschule in Vorderweißbuch, die vor Jahren wegen Schülermangels aufgegeben wurde. Des einen Leid, des andern Freud. Das Magazin, der Fundus des Vereins ist längst so riesig, dass es in der alten Feldscheuer in Öschelbronn schon längst keinen Platz mehr hätte, es ist auch kaum vorstellbar, wo sonst in Berglen das alles – mit Einkaufsladen, Wohnzimmer, Eisenbahnanlage und zeitgemäß ausstaffiertem Tanzsaal inklusive Spiegelwand, Lichtanlage und Jukeboxen – untergebracht und auch noch ausgestellt werden könnte.

„Das alles geht für mich nur, weil meine Frau es mitträgt“, räumt Häußer ein. Er liebe seine Arbeit im Vorstand, aber der müsse auch ständig neue Ziele setzen, sonst schlafe der Verein ein, nach dem Motto aller Landwirtschaft „der Karren muss vorne gezogen werden“. Deshalb noch ein Name: Heike Layer, Häußers Vize, sie ist für die gesamte Deko der Veranstaltung zuständig.

Von 11 bis 18 Uhr

Das Rahmenprogramm, die Vorführungen am Brauchtumstag (11 bis 18 Uhr): den ganzen Tag über Waffel backen, Besichtigung des Tante-Emma-Ladens, des historisches Wohnzimmers, der Eisenbahnanlage, der Oldtimerschau mit Schleppern und landwirtschaftlichen Maschinen und Schmieden; Spinnen auf dem Spinnrad um 11.30 und um 14 Uhr, Butter machen um 12 Uhr, Sensen dengeln um 12.30 und um 15 Uhr, Tanzvorführungen um 13 und um 15.30 Uhr, Dreschen mit dem Dreschflegel um 13.30 und um 16 Uhr.