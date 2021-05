Die Bürgermeisterwahl wirft ihre Schatten voraus. Am Sonntag, 4. Juli, ist es so weit. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. „Wir sind mittendrin. Es ist einiges vorzubereiten“, erzählt Hauptamtsleiterin Corinna Sigloch am Telefon. Nach wie vor gebe es fünf Bewerber um die Nachfolge von Bürgermeister Maximilian Friedrich: Holger Niederberger, Katja Weidlich, Werner Bürkle, Joachim Reymann und Samuel Speitelsbach. Eine neue Bewerbung sei, Stand Freitagvormittag, nicht