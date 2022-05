Waldkindergarten in Berglen ist plastikfrei

„Plastikfrei - wir sind dabei!“ lautet die Devise des Waldkindergartens. Vor einiger Zeit hat er sich auf den Weg zur Zertifizierung als plastikfreier Kindergarten gemacht, wie Jana Lenz berichtet.

Nach einer Fortbildung des Teams bei Ingrid Miklitz, der Vorsitzenden des Landesverbandes der Waldkindergärten, und regen Diskussionen im Vorstand seien alle hinter der Idee gestanden. Man habe sich aber auf eine undogmatische Vorgehensweise geeinigt: Im Kindergarten wird kein Plastik verwendet, die Eltern und Kinder werden informiert und dürfen selbst entscheiden, inwieweit sie in den Familien mitziehen können und wollen. Denn alles wegzuwerfen, was man bereits hat, wäre auch nicht nachhaltig. Mit Aktionen wie den Umweltwichteln Paula und Pelle, die zu den Kindern in den Wald zogen, da in ihrem Park zu viel Müll lag, gefolgt von Müllsammelaktionen und Spielen zum Thema Müll und dessen Vermeidung wurde den Kindern das Thema nähergebracht.

Fest mit Infotischen

Für die Eltern planten die Erzieherinnen in der Corona-Hochphase statt eines Elternabends einen besonderen Rundweg durch den Wald mit verschiedenen Stationen. Hier wurden Stimmungen zum Thema gesammelt, Stellwände informierten über Plastik und dessen Folgen, aber auch Alternativen zu gängigen Artikeln wie Vesperdosen oder Regenkleidung wurden gezeigt. Am Ende stand das Team für Rückmeldungen und Fragen mit einem Büchertisch bereit zum Austausch in Kleingruppen. Außerdem wurde ein Fest mit Infotischen und Aktionen zur Nachhaltigkeit gefeiert, Sitzkissen wurden gefilzt.

Die „Überzeugungsarbeit“ war erfolgreich, „plastikfrei“ wurde nun auch in die Konzeption des Kindergartens mitaufgenommen. Es folgte die Abnahme durch den Landesverband und seither schmückt das Zertifikat die „Sturmhöhle“ auf dem Stückle. Selbstverständlich sei der Weg aber nicht zu Ende, sondern beginne erst, so Jana Lenz weiter. Die Wagen seien nun immer mit Müllsammelwerkzeug und Stofftaschen bestückt. Fortsetzung folge.